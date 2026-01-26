ವಿನ್ನರ್‌ ಆದ್ರೂ ವಿನಯತೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದ ಗಿಲ್ಲಿ! ಮತ್ತೇ ಪ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದ ಹಳ್ಳಿಹೈದ, ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?

BBK12 Winner: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಆದರೂ ಗರ್ವ ತೋರಿಸದೆ, ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ವಿನಯತೆಯಿಂದಲೇ ಜನರ ಮನ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿರುವ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
BBK12 Winner: ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12’ ಮುಗಿದರೂ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರ ಕ್ರೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಶೋ ಬಳಿಕ ಅವರು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಶನಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಮತ್ತು ನೈಜ ಸ್ವಭಾವದ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಗಿಲ್ಲಿ, ಶೋ ಮುಗಿದ ನಂತರವೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫ್ಯಾನ್ಬೇಸ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ವೇಳೆ ಸಹಭಾಗಿಗಳ ನಡುವೆ ಉಂಟಾಗುವ ಜಗಳಗಳು ಆಟದ ಭಾಗವೇ ಎಂದು ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಸ್ಕ್ ಹಾಗೂ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಕೆಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಗಿಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗಿಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ ಮೇಲೂ ತಮಗೆ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರ ಈ ವಿನಯತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ‘ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಾ ಶುದ್ಧ’ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಮೆಂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೂ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟರಿಗೆ ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ 2 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಗಿಲ್ಲಿ, ಸದ್ಯ ಕನ್ನಡ ಮನರಂಜನಾ ಲೋಕದ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.