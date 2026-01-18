BBK: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಅಂತಿಮ ಹಂತ ತಲುಪಿದ್ದು ಆ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡ್ತತಿದ್ದಾರೆ..ಆದ್ರೆ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ..
ಬರೋಬ್ಬರಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಟ್ರೋಫಿ ಹಾಗೂ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತಕ್ಕಾಗಿ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಧನುಷ್ ಗೌಡ, ಮ್ಯುಟೆಂಟ್ ರಘು ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯ ಶೈವ - ದೊಡ್ಡ ಟ್ರೋಫಿ ಮತ್ತು 50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಹುಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದರು..
ಇದೀಗ ಘಟಾನುಘಟಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇಗಳೇ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಏನೇ ಆದರೂ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಟೈಟಲ್ ಹಾಗೂ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಹೀಗಾದ್ರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದರು.
ಸದ್ಯ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಹಾಗೂ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಹುಮಾನ ಹಣ ಯಾರ ಕೈಗೆ ಸೇರಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕೌತುಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ..