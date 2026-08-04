/ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಶಮಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಮೆಸೇಜ್‌.. ಅನುಭವಿ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ತಣ್ಣೀರು, ಇನ್ಮುಂದೆ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ?

Ajit Agarkar sends clear message: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಮರಳುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವ ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ನೋಡಿದರೆ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳುವುದು ಇನ್ನೂ ಕನಸು ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ದೇಶಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ಶಮಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನುಮಾನ. ಏಕೆಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯೂ ಬೂಮ್ರಾ ಬದಲಿಗೆ ಯಂಗ್ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ನೀಡಿದೆ.
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಿಂದ ಇಂಜುರಿ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿರುವ ಬೂಮ್ರಾ ಬದಲಿಗೆ ಶಮಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾರೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್, ಕಾಶ್ಮೀರದ ಹುಡುಗ ಅಕೀಬ್ ನಬಿ (Auqib Nabi)ಗೆ ಡೆಬ್ಯೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಇದರಿಂದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿಗೆ ಭಾರೀ ನಿರಾಶೆಯಾಗಿದೆ. ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಆಸೆಗೆ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯೂ ತಣ್ಣೀರು ಎರೆಚಿದೆ.
ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ಶಮಿ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸರಣಿಗೆ ಅಕೀಬ್ ನಬಿ ಅವರಿಗೆ ಚೊಚ್ಚಲ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
2025ಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ T20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ 2023 ರಿಂದಲೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಶಮಿನ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಜೊತೆ ODI ಸರಣಿ ಆಡಿದ್ದರು.
ಸದ್ಯ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಹುಡುಗ ಅಕೀಬ್ ನಬಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಅವರು ಶಮಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಗೇಟ್ ಪಾಸ್ ಕೊಡುತ್ತ ಬರುತ್ತಿರುವ ಅಗರ್ಕರ್ ಈಗ ಶಮಿ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.