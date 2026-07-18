/ಅವರು ಹೇಳಿದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು.. ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್!

Rohit Sharma retirement rumours: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಕೊನೆ ODI ಪಂದ್ಯವು ನಾಳೆ ಭಾನುವಾರದಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಅನುಭವಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾಗೆ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಖುಷಿ ವಿಷಯವನ್ನ ಬಿಸಿಸಿಐ ನೀಡಿದೆ.
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಸದ್ಯ 39 ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಕೂಡ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅವರನ್ನು 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿತ್ತು.
ಬಿಸಿಸಿಐ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಇಲ್ಲದೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪಂದ್ಯ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದವು.
ಇದೀಗ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐನ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದೆ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಕೇವಲ ಊಹಾಪೋಹ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ಮುಂದಿನ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲೂ ಅವರು ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದೆ.
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ODI ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ತಂಡದ ಯೋಜನೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿರುವವರೆಗೆ, ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೇವಜಿತ್ ಸೈಕಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವಲ್ಲ. ಅವರು ತಂಡದ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ದೇವಜಿತ್ ಸೈಕಿಯಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ ತಂಡದ ಜೊತೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಹೇಳಿರುವುದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಐಪಿಎಲ್ನ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾರನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದ ಕಿಚ್ಚು ಈಗಲೂ ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.