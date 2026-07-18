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ಅವರು ಹೇಳಿದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು.. ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್!

Written ByBhimappa
Published: Jul 18, 2026, 04:09 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 04:09 PM IST
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಕೊನೆ ODI ಪಂದ್ಯವು ನಾಳೆ ಭಾನುವಾರದಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಅನುಭವಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾಗೆ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಖುಷಿ ವಿಷಯವನ್ನ ಬಿಸಿಸಿಐ ನೀಡಿದೆ. 

Rohit Sharma retirement rumours: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಕೊನೆ ODI ಪಂದ್ಯವು ನಾಳೆ ಭಾನುವಾರದಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಅನುಭವಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾಗೆ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಖುಷಿ ವಿಷಯವನ್ನ ಬಿಸಿಸಿಐ ನೀಡಿದೆ. 
 

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ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಸದ್ಯ 39 ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಕೂಡ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅವರನ್ನು 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿತ್ತು.  

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ಬಿಸಿಸಿಐ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಇಲ್ಲದೇ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಆಡಲು ಪ್ಲಾನ್‌ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಲಾರ್ಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪಂದ್ಯ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದವು.   

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ಇದೀಗ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐನ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದೆ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಕೇವಲ ಊಹಾಪೋಹ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ಮುಂದಿನ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲೂ ಅವರು ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದೆ.   

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ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ODI ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ತಂಡದ ಯೋಜನೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿರುವವರೆಗೆ, ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೇವಜಿತ್ ಸೈಕಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

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ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಲಾರ್ಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವಲ್ಲ. ಅವರು ತಂಡದ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ದೇವಜಿತ್ ಸೈಕಿಯಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

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ಭಾರತ ತಂಡದ ಜೊತೆ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಹೇಳಿರುವುದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾರನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದ ಕಿಚ್ಚು ಈಗಲೂ ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.   

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