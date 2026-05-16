Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ IPLನ 27 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಟಗಾರ.. ಗೆದ್ದರೂ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌!

ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ IPLನ 27 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಟಗಾರ.. ಗೆದ್ದರೂ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌!

Written ByBhimappaUpdated byBhimappa
Published: May 16, 2026, 05:47 PM IST|Updated: May 16, 2026, 05:47 PM IST
ಲಕ್ನೋದ ಭಾರತ ರತ್ನ ಶ್ರೀ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಏಕಾನಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯಿತು. ಆದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಬೇಡವಾದ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಬೆಲೆ ತೆತ್ತರು.
1/6

ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಪ್ರಸಕ್ತ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ 15 ರಂದು ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಸಿಸಿಐ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?.   

2/6

ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಓವರ್ ರೇಟ್‌ಗಾಗಿ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ನಾಯಕ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರಿಗೆ 12 ಲಕ್ಷ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್‌ಗೆ 12 ಲಕ್ಷ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.   

3/6

ಐಪಿಎಲ್ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 2.22ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಓವರ್-ರೇಟ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪಂತ್ ದಂಡ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋದ ಮೊದಲ ಅಪರಾಧ ಇದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪಂತ್‌ಗೆ ಡಿಮೆರಿಟ್ ಅಂಕ ನೀಡಿಲ್ಲ.   

4/6

ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ದೆಹಲಿ ನಾಯಕ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಕೀರನ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್‌ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕಾಗಿದೆ.   

5/6

ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್‌ ಆಂಡಿ ಫ್ಲವರ್‌ ಅವರಿಗೂ ಬಿಸಿಸಿಐ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿತ್ತು. ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಪೈರ್‌ ಬಳಿ ಕೋಪದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಂಡಿ ಫ್ಲವರ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.   

6/6

ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಎಲ್‌ಎಸ್‌ಜಿ ನಾಯಕ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್‌ಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಭಾರೀ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಚೆನ್ನೈ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಓವರ್ ರೇಟ್‌ಗಾಗಿ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ನಾಯಕನಿಗೆ ದಂಡ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.   

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಈ ರೀತಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಬರಲ್ಲ..! ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ 

ಈ ರೀತಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಬರಲ್ಲ..! ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ 

Kitchen hacks19 min ago
2

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಳಸ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಗಾಳಿ- ಮಳೆ!.. ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲು

chikkamagaluru28 min ago
3

ಒಣಗಿದ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗೂಢ ಅಸ್ತಿಪಂಜರ ಪತ್ತೆ! ಕೊಲೆಯೋ? ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯೋ?

crime news36 min ago
4

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದ ಖಾಸಗಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಸ್!

Hassan News48 min ago
5

IPL ಪಂಜಾಬ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಸತತ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನು.. ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ

Ravichandran Ashwin1 hr ago