Hardik Pandya: ಭಾರತ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಜುರಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಸಿಸಿಐ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯಗೆ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್ ನೀಡಿದೆ.
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರು ಕ್ವಾಡ್ರೈಸ್ಪ್ಸ್ ಗಾಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕುರಿತು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (BCCI) ಗಮನ ಹರಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಬಿಸಿಸಿಐನ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಾಂಡ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸರಣಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾರ್ದಿಕ್ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ 'ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. 2027ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ಈ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿರುವ ಬಿಸಿಸಿಐ, ಅವರನ್ನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸರಣಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
50 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಂಡ್ಯಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ತಯಾರಿಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸರಣಿಗಳಿಗಿಂತ 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರನ್ನ ಫಿಟ್ ಆಗಿಸುವಂತ ಬಿಸಿಸಿಐ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಾಂಡ್ಯ ಮೇಲಿನ ವರ್ಕಲೋಡ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ವಿಶೇಷ ಪುನರ್ವಸತಿ ಯೋಜನೆ, ವಾಪಸಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ.