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ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌.. 2027 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಪ್ಲಾನ್‌, ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ಗೆ ವಿಶೇಷ ಆದ್ಯತೆ!

Written ByBhimappa
Published: Jul 26, 2026, 10:10 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 10:10 AM IST
ಭಾರತ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ 2026ರ ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಜುರಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಸಿಸಿಐ, ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌ ನೀಡಿದೆ.   

Hardik Pandya: ಭಾರತ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ 2026ರ ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಜುರಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಸಿಸಿಐ, ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌ ನೀಡಿದೆ.   
 

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ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರು ಕ್ವಾಡ್ರೈಸ್‌ಪ್ಸ್ ಗಾಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್‌ ಕುರಿತು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (BCCI) ಗಮನ ಹರಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.   

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ಬಿಸಿಸಿಐನ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಾಂಡ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸರಣಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾರ್ದಿಕ್ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್‌ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ 'ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ‌ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.   

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ಹಾರ್ದಿಕ್ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. 2027ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ಈ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.   

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ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಫಿಟ್ನೆಸ್‌ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿರುವ ಬಿಸಿಸಿಐ, ಅವರನ್ನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸರಣಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್‌ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.   

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50 ಓವರ್‌ಗಳ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಂಡ್ಯಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ತಯಾರಿಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.   

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ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸರಣಿಗಳಿಗಿಂತ 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರನ್ನ ಫಿಟ್‌ ಆಗಿಸುವಂತ ಬಿಸಿಸಿಐ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಾಂಡ್ಯ ಮೇಲಿನ ವರ್ಕಲೋಡ್‌ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ವಿಶೇಷ ಪುನರ್ವಸತಿ ಯೋಜನೆ, ವಾಪಸಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ.   

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