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ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗಾಗಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದ BCCI.. ಸಚಿನ್‌ಗೂ ಈ ಆಫರ್‌ ಇರಲಿಲ್ಲ!

Written ByBhimappa
Published: Jun 08, 2026, 07:12 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 07:12 PM IST
ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 16 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 48.50 ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು 237.30 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ 776 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತಕ ಮತ್ತು 5 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಕೂಡ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಬಲಿಷ್ಠ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (BCCI) ಎಚ್ಚರಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 

vaibhav sooryavanshi parents: ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 16 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 48.50 ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು 237.30 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ 776 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತಕ ಮತ್ತು 5 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಕೂಡ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಬಲಿಷ್ಠ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (BCCI) ಎಚ್ಚರಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 
 

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ಈ ವರ್ಷದ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಬಾರಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆಯಿಸಿಕೊಂಡರು.   

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ಐಪಿಎಲ್‌ಗೂ ಮೊದಲು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ 175 ರನ್‌ ಸಿಡಿಸಿ ಭಾರತ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದರು. ಇದೇ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ಅವರನ್ನು ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.  

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ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು ಎಂದು ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

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ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೂ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ವಯಸ್ಸು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಕೇವಲ 15 ವರ್ಷ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಪೋಷಕರನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ.   

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ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌, ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಜೊತೆ ಪೋಷಕರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೇವಜಿತ್ ಸೈಕಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

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ತಂಡದ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯಲು ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲು ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವೈಭವ್ ತಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ಗೂ ಹೋಗಬಹುದು ಎಂದು ಸೈಕಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

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ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ 36 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆನ ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.   

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