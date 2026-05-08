IPL ನಡುವೆಯೇ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ.. ಹೊಸ ನಾಯಕನೊಂದಿಗೆ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಯಾತ್ರೆ!

Written ByBhimappaUpdated byBhimappa
Published: May 08, 2026, 12:52 PM IST|Updated: May 08, 2026, 12:52 PM IST
ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ (IPL) ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಭಾರತ ತಂಡದ ಟಿ20 ನಾಯಕನನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (BCCI) ಬಿಗ್‌ ಮಾಡಿದೆ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. 
ಬಿಸಿಸಿಐ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಇದೀಗ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ಗೆ ಶಾಕ್‌ ಕೊಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.   

ಐಪಿಎಲ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಸಿಸಿಐ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಟಿ20 ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೊಸ ನಾಯಕನನ್ನ ನೇಮಿಸಲಿದೆ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 31 ವರ್ಷದ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.  

ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಕಳಪೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಾಯಕತ್ವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತಂದಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಗಾಯದ ನಂತರ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೊಸ ನಾಯಕನ ಆಯ್ಕೆ ಈಗ ಬಿಸಿಸಿಐ ಮುಂದಿದೆ.   

ಭಾರತದ ನಾಯಕನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರನ್ನು ಹೊಸ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಯ್ಯರ್‌ ಅವರನ್ನ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.  

ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಭಾರತವು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಏಕದಿನ ಹಾಗೂ ಟಿ20 ಸರಣಿಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೊಸ ನಾಯಕನೊಂದಿಗೆ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲು ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.    

ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಹೊಸ ನಾಯಕನಾಗಿಯೂ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ 2028ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ವರೆಗೆ ನಾಯಕನಾಗಿ ತಂಡವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.   

2024ರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕುಮಾರ್‌ ಯಾದವ್‌ ಅವರು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಫಾರ್ಮ್‌ ಅನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.   

2026ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಅವರು ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಹೆಣಗಾಡಿದ್ದಾರೆ. 9 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 242 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವುದೇ ಅವರ ವಿಫಲ ಫಾರ್ಮ್‌ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ.   

ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಯಾದವ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ಗೆ ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ.   

ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬಿಸಿಸಿಐ ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯತ್ವದ ಸ್ಥಾನದ ಕುರಿತು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ನಾಯಕರಾದರೆ, ಮುಂದಿನ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಸುಲಭ ಎನ್ನುವುದು ಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆ.   

