ಮದುವೆಯಾಗದೇ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ 41 ವರ್ಷದ ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ..!

Daisy Shah motherhood : ಕನ್ನಡದ ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದ್ದ ಈ ನಟಿ ಇದೀಗ ಮದುವೆಯಾಗದೆಯೇ ತಾಯಿಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ತಮ್ಮ 41ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚೆಲುವೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.. ಯಾರು ಆ ನಟಿ..? ಏನಿದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
2011 ರಲ್ಲಿ ಭದ್ರ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಡೈಸಿ ಶಾ, ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್, ಗಂಜೇಂದ್ರ, ಬ್ಲಡಿ ಇಷ್ಕ್.. ಬಚ್ಚನ್ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿರಸಿಕರ ಮನ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.
ಇದೀಗ ಡೈಸಿ ತಮ್ಮ ತಾಯ್ತನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ನಿಲುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ 41ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಂಡಾಣುಗಳನ್ನು ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು, ಮದುವೆಗಾಗಿ ಕಾಯುವ ಬದಲು, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ತಾಯಿಯಾಗುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಡೈಸಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನೇಕ ನಟಿಯರು ತಾಯ್ತನದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲು ಎಗ್ ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಡೈಸಿ.. ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ದೇವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ, ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ನಾನು ನನಗಾಗಿ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿ ಭರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯವಿರಬೇಕು.. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಹಣ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಕ್ವಾಲೀಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಡೈಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು..