ಆ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕಾರಣಿಯ ಮಗ ನನ್ನನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೈಬಿಟ್ಟ..! ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟು ಅಂದಿನ ಘಟನೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ

Actress reveals : ಗ್ಲಾಮರ್ ಜಗತ್ತು ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡತೆ ಅಲ್ಲ.. ತಮ್ಮ 'ಇಮೇಜ್' ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಅವಿರತ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ.. ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಎಂದಿಗೂ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕರಾಳ ಮುಖವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮೆಲ್ಗೋಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.. ಇದರ ನಡುವೆ ಓರ್ವ ನಟಿ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ...
ಇಮೇಜ್ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅದೆಷ್ಟೋ ನಟಿಯರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕರಾಳತೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮೆಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬಂತೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..
ಹೌದು... ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿಷಯವಲ್ಲ, ಶೆರ್ಲಿನ್ ಚೋಪ್ರಾ 2012 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ಕೆಲವು ಅಚ್ಚರಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. "ಅನೇಕ ಪುರುಷರು ನನ್ನ ಟ್ವಿಟರ್ ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಇಮೇಲ್ಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು.. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಲಗಲು ಸಹ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ನಟಿಯರ ಕುರಿತು ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಹೊರಬಂದರೆ, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜನರು ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಶೆರ್ಲಿನ್ ತನ್ನ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟರು.
"ನಾನು ಬದಲಾಗಿದ್ದಾಗಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ... ಮೊದಲು ನನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.. ಸಹಾನುಭೂತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇಂತಹ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.. ನಾನು ಹಾಗೆ ಇದ್ದೆ... ಈಗ ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯಳಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಶರ್ಲಿನ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..
ಶೆರ್ಲಿನ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಗುರುತುನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೇಬಾಯ್ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗೆ ವಿವಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಕಾಮಸೂತ್ರ 3D, ಮಾಯಾದಂತಹ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮತ್ತು MTV ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ ವಿಲ್ಲಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಹಲವಾರು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ..