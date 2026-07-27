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ಬ್ಯೂಟಿ ಮೃಣಾಲ್‌ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಜತೆಯಲ್ಲ.. ಈ ಯಂಗ್‌ ಓಪನರ್‌ ಜೊತೆ, ಯಾರು?

Written ByBhimappa
Published: Jul 27, 2026, 07:02 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 07:02 PM IST
ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಸರಣಿಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್‌ ಸ್ವಿಪ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಪಡೆ ಸಂತಸದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಹಿಂದೆ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಜೊತೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಮೃಣಾಲ್‌ ಠಾಕೂರ್‌ ಹೆಸರು ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯುವ ಆಟಗಾರನ ಜೊತೆ ಮೃಣಾಲ್‌ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ.     

Mrunal Thakur is rumored to be dating: ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಸರಣಿಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್‌ ಸ್ವಿಪ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಪಡೆ ಸಂತಸದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಹಿಂದೆ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಜೊತೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಮೃಣಾಲ್‌ ಠಾಕೂರ್‌ ಹೆಸರು ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯುವ ಆಟಗಾರನ ಜೊತೆ ಮೃಣಾಲ್‌ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ.     
 

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ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಯಂಗ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಅರ್ಶದೀಪ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ನಟಿ ಮತ್ತು ರೂಪದರ್ಶಿ ಸಮ್ರೀನ್‌ ಕೌರ್‌ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಬೆಡಗಿ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.   

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ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ನಂತರ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಇದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಮುಂಬೈನ ಒಂದೇ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಠಿ ನೀಡಿದೆ.   

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ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಹೆಸರು ಈ ಹಿಂದೆ T20 ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗ ಮೃಣಾಲ್ ಹೆಸರು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಓಪನರ್‌ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್‌ ಜೊತೆ ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ.   

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ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಮುಂಬೈನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್  ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಕೂಡ ಕೆಫೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿವೆ.   

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ಒಂದೇ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ಮೃಣಾಲ್ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್‌ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡಿವೆ. ಕೆಲವರು ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಜೈಸ್ವಾಲ್‌ಗಿಂತ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ 9 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವರು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

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ಆದರೆ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರು ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವಾಗ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಮ್ಯಾಡಿ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪರ ಆಡುವಾಗ ನೋಡಲು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಮ್ಯಾಡಿ ಅವರು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು.  

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