/ಬ್ಯೂಟಿ ಮೃಣಾಲ್‌ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಜತೆಯಲ್ಲ.. ಈ ಯಂಗ್‌ ಓಪನರ್‌ ಜೊತೆ, ಯಾರು?

Mrunal Thakur is rumored to be dating: ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಸರಣಿಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವಿಪ್ ಮಾಡಿರುವ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಪಡೆ ಸಂತಸದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಹಿಂದೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಜೊತೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಹೆಸರು ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯುವ ಆಟಗಾರನ ಜೊತೆ ಮೃಣಾಲ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಯಂಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಅರ್ಶದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ನಟಿ ಮತ್ತು ರೂಪದರ್ಶಿ ಸಮ್ರೀನ್ ಕೌರ್ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬೆಡಗಿ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ನಂತರ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಇದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಮುಂಬೈನ ಒಂದೇ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಠಿ ನೀಡಿದೆ.
ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಹೆಸರು ಈ ಹಿಂದೆ T20 ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗ ಮೃಣಾಲ್ ಹೆಸರು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಓಪನರ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಜೊತೆ ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಮುಂಬೈನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಕೂಡ ಕೆಫೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಒಂದೇ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ಮೃಣಾಲ್ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡಿವೆ. ಕೆಲವರು ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಜೈಸ್ವಾಲ್ಗಿಂತ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ 9 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವರು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರು ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವಾಗ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಮ್ಯಾಡಿ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪರ ಆಡುವಾಗ ನೋಡಲು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಮ್ಯಾಡಿ ಅವರು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು.