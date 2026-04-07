Indian Cricket League: ಐಪಿಎಲ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್(ICL) ಟಿ20 ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿತು. ಬಿಸಿಸಿಐ ವಿರೋಧ, ಆಟಗಾರರ ನಿಷೇಧ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಅದು ಹಠಾತ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತು. ಐಸಿಎಲ್ಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನಾಯಿತು? ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ʼಡಾರ್ಕ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ʼ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇಗೆ?: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL) ಕ್ರಿಕೆಟ್ಅನ್ನ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಅಲ್ಲದೇ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯನ್ನ (BCCI) ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಆದರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ 20–20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಲೀಗ್ ರಚನೆಯನ್ನ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ (ICL) ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು. ನಂತರ ಅದು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿನ ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳು, ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯದ ಕಾರಣ ಹಠಾತ್ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಯಿತು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಐಸಿಎಲ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ರೋಚಕ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್: ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಭ್ರಮದ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನ: 2007 ರಿಂದ 2009ರವರೆಗೆ ನಡೆದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ (ICL) ಖಾಸಗಿ, ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಶೈಲಿಯ ಟಿ20 ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿನ ಏಕೈಕ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಇದು 50-ಓವರ್ಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇದು ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಿಗಿಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮುನ್ನಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಐಸಿಎಲ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಈ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಲೀಗ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಐಪಿಎಲ್ನ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿರುವ ಆಟಗಾರರ ಹರಾಜಿಲ್ಲದೇ ಈ ಲೀಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು.
ಐಸಿಎಲ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದರು?: ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಎಸ್ಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಜೀ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ಐಸಿಎಲ್ನ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಬಿಸಿಸಿಐನಿಂದ Zeeಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಭಾರತೀಯ ಟಿವಿ ಪ್ರಸಾರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ನಂತರ 2007ರಲ್ಲಿ ಈ ಲೀಗ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಬಹುಶಃ ಕೆರ್ರಿ ಪ್ಯಾಕರ್ ಅವರ 1970ರ ವಿಶ್ವ ಸರಣಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಂತಹ ಬಂಡಾಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಐಸಿಎಲ್, ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಂಡಿತು.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಐಸಿಎಲ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಬಲ: ಐಸಿಎಲ್ ಅನ್ನ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಲೆಜೆಂಟ್ ಲೀಗ್ನ ಬ್ರಾಂಡ್ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಐಸಿಎಲ್ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಟೋನಿ ಗ್ರೆಗ್, ಡೀನ್ ಜೋನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಿರಣ್ ಮೋರ್ ಅವರಂತಹ ಇತರ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಕೂಡ ಇದ್ದರು.
ಐಸಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ?: ಐಸಿಎಲ್ ಭಾರತೀಯ ತಂಡಗಳು, ಲಾಹೋರ್ ಬಾದ್ಶಾಸ್ ಮತ್ತು ಢಾಕಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ನಂತಹ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಹಾಗೂ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ತಂಡಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡ 'ಐಸಿಎಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್' ತಂಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇದು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಟಗಾರರ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿತ್ತು. ಐಸಿಎಲ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಸೀಸನ್ ಅನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 2007ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಂಡೀಗಢ ಬಳಿಯ ಪಂಚಕುಲದಲ್ಲಿ ಈ ಲೀಗ್ನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಆಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. 2007–08 ಟಿ20 ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಅದೇ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 50-ಓವರ್ಗಳ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು. 2008–09ರಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಈವೆಂಟ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಲಾಹೋರ್ ಬಾದ್ಶಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟಿ20 ಆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು.
ಐಸಿಎಲ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವೇನು?: ಸರಣಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಂದ ಕೇವಲ ಎರಡು ಋತುಗಳ ನಂತರ, 2009ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಐಸಿಎಲ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಯಾವುದೇ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಐಸಿಎಲ್ ಮುಂದುವರಿಯದಂತೆ ಯಾರು ಅಥವಾ ಏತಕ್ಕೆ ಈ ಲೀಗ್ಅನ್ನ ತಡೆದರು? ಐಸಿಎಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೇ ಬಿಸಿಸಿಐ... ಹೌದು, ಐಸಿಎಲ್ ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಮೇಲಿನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಭೀತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ "ಬಂಡಾಯ" ಲೀಗ್ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಪರಿಗಣಿಸಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಈ ಲೀಗ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಐಸಿಎಲ್ ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿರಾಕರಿಸಿತು. ಅಲ್ಲದೇ ಬಿಸಿಸಿಐ ನಡೆಸುವ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಆಟಗಾರರನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿತು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ICC) ಮೂಲಕ ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಒತ್ತಡ ಹೇರಿತು. ಐಸಿಎಲ್ ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಅವರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಬಿಸಿಸಿಐ ತೆಗೆದುಹಾಕಿತು. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಆಟಗಾರರು ಅರಿತುಕೊಂಡಾಗ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಸರುಗಳು ದೂರ ಉಳಿದವು. ಐಸಿಎಲ್ಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಆದರೂ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವು. ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಟಗಾರರ ಒಪ್ಪಂದಗಳಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡದಂತೆ ಐಸಿಎಲ್ಗೆ ಕೆಲವು ಕಾನೂನು ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿತು, ಆದರೆ ಅದು ಆಟಗಾರರ ಮೇಲಿನ ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿಷೇಧದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಎಲ್ಲಾ ಲೀಗ್ಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಲೀಗ್: ಐಪಿಎಲ್ ಹುಟ್ಟು: 2008ರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL) ಆರಂಭವು ಐಸಿಎಲ್ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಉಂಟಾದ ಸವಾಲಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಂಜೂರಾದ, ಬೃಹತ್ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾದ ಐಪಿಎಲ್ ಟಿ20 ಹರಾಜು ಮತ್ತು ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಮಾದರಿಯ ಯುಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಅನೇಕ ತಂಡಗಳು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದ ನಾಯಕರ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದ್ದವು. ಐಪಿಎಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ಪವರ್, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ರಝ್ಮಾಟಾಜ್ ಮತ್ತು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಯಶಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಯಿತು. ಐಸಿಎಲ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು. 2009ರಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಕ್ಷಮಾದಾನ ನೀಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಲವಾರು ಐಸಿಎಲ್ ಆಟಗಾರರು ಐಸಿಎಲ್ ತೊರೆಯುವ ಷರತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ತೆರಳಿದರು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಬಹುದೇ?: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲೀಗ್ಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಟಿ20 ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದು ಐಸಿಎಲ್. ಆದರೆ ಐಸಿಎಲ್ಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐನ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯಷ್ಟು ಬಲವಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಆಟಗಾರರನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಐಸಿಎಲ್ ಅನ್ನು ಐಪಿಎಲ್ನ ಜನನ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ “rebel” ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಐಪಿಎಲ್ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಆಗಿದೆ. ಐಸಿಎಲ್ ಸಹ-ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಮಾತನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಇದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ದುರಾಸೆಗೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.