ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು..!

ನೀವು ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ,ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಬೈಕ್ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಕ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಸಾಧಕ ಬಾದಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು, ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್‌ಗಳು, ಕಡಿಮೆ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಯೋಜನೆಗಳು, ಉಚಿತ ಅಥವಾ ರಿಯಾಯಿತಿ ವಿಮೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಶೂನ್ಯ-ವೆಚ್ಚದ ಹಣಕಾಸು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಹಬ್ಬದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ವೇರಿಯಂಟ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಡೀಲರ್‌ಗಳು ಸಹ ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಇನ್‌ಪುಟ್ ವೆಚ್ಚಗಳು ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳಂತಹ ಅಂಶಗಳಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾಹನ ತಯಾರಕರು ಪ್ರತಿ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬೈಕು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಡಿಮೆ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೇಲಿನ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬೈಕ್ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ.

ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಕೇವಲ ರಿಯಾಯಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಡಿ. ಅಂತಿಮ ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ. ಉಚಿತ ವಿಮೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಂತ-ಹಾನಿ ಕವರ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ; ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕವರ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ.

