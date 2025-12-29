English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಖುಷಿ ಸುದ್ದಿ..! ಹೊಸ ವರ್ಷದ ರಾತ್ರಿ BAR ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ವರೆಗೆ ಒಪನ್‌ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ?

Bengaluru new year 2026 : ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ದೇಶ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ಮತ್ತೊಂದು ನೂತನ ವರ್ಷಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 31 ರಾತ್ರಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡೋಕೆ ಯುವ ಪಡೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ..? ಬನ್ನಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ..
ಹೊಸ ವರ್ಷ 2026 ಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನ್ಯೂ ಇಯರ್‌ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಲು ಜನರು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಪಾರ್ಟಿ, ಪಬ್‌, ಬಾರ್‌ಗಳು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಕುತೂಹಲ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಹೊಸ ವರ್ಷದ ದಿನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾರ್‌ಗಳು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಯುವಜನತೆ ಹೆಚ್ಚು ಆತುರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂದಹಾಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಬಾರ್‌ಗಳ ಸಮಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

CL-5 ಲೈಸೆನ್ಸ್‌ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೂ ಈ ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಖಾಸಗಿ ಪಾರ್ಟಿ, ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಕರಿಗೂ ಇದೇ ಸಮಯ ನಿಗಧಿ.

CL-5 ಲೈಸೆನ್ಸ್‌ ಹೊಂದಿದವರು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪಾರ್ಟಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್‌ ಆಯುಕ್ತರ ಆದೇಶದಂತೆ ಖಾಸಗಿ ಪಾರ್ಟಿ, ಬಾರ್‌ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ 1 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.

New year 2026 bar time pub time bengaluru pub bengaluru bars

