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ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಗ್ಗತ್ತಲು ಸಂಜೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ವರುಣಾರ್ಭಟ

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 20, 2026, 06:05 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 06:05 PM IST

Heavy rain likely in bengaluru: ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಹಲವೆಡೆ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಗುಡುಗು, ಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
 

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ 1/5

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ (Bengaluru) ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣವಿದ್ದು, ಸಂಪೂಣವಾಗಿ ಕತ್ತಲು ಆವರಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಮಳೆಯಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.  

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ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಕತ್ತಲು ಆವರಿಸಿದ್ದು, ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಧಾನಸೌಧ ಸೇರಿ ಹಲವೆಡೆ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.  

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ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರೇ ಕಗ್ಗತ್ತಲು ಆವರಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಇದು ಹಗಲಾ ಇಲ್ಲ ರಾತ್ರಿನಾ ಅನ್ನೋ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು.   

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ಸದ್ಯ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ವಾಹನ ಸವಾರರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಹೈರಾಣಾಗಿದ್ದಾರೆ.   

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ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕೆಲವಡೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ಜಾಮ್‌ ಅಗಿದ್ದು,  ವಾಹನ ಸವಾರರು ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ಪರದಾಡಿದ್ದಾರೆ.   

TAGS:
bangalore rain
Karnataka rain
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ಬೆಂಗಳೂರು ಮಳೆ
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮಳೆ
ಧಾರಾವಾಡ ಮಳೆ

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