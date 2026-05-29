Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಚುರುಕು.. ಇಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅಲರ್ಟ್‌

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಚುರುಕು.. ಇಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅಲರ್ಟ್‌

Written ByRamya R Gowda
Published: May 29, 2026, 04:51 PM IST|Updated: May 29, 2026, 04:51 PM IST

 karnataka heavy rain warning: ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಚುರುಕಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ 7ದಿನಗಳು ಹಲವೆಡೆ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 
 

karnataka heavy rain warning1/7

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಚುರುಕಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಾರ ಹಲವೆಡೆ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉತ್ತರ ಒಳನಾಡಿನ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆರೆಂಜ್‌ ಅಲರ್ಟ್‌ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಮಳೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇದೆ.  

karnataka heavy rain warning2/7

ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೇ 29ರಿಂದ ಜೂನ್‌2ರವರೆಗೆ ಹಲವು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ತರ ಒಳನಾಡು, ದಕ್ಷಿಣ ಒಳನಾಡಿನ  ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.  

karnataka heavy rain warning3/7

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ನಗರದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ 30-40 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್‌ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. 

karnataka heavy rain warning4/7

ಇಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವರುಣಾರ್ಭಟ ಇದೆ?  ಇಂದು (ಮೇ 29ರಂದು) ಹಾಸನ, ಮಂಡ್ಯ, ಮೈಸೂರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ರಾಮನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೀದರ್‌, ಕಲಬುರಗಿ, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ.   

karnataka heavy rain warning5/7

ಇನ್ನೂ ಮೇ 30-31ರಂದು ಮಳೆ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ವಿಜಯನಗರ, ತುಮಕೂರು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ ಈ ಹಿನ್ನಲೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಲರ್ಟ್‌ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.  

karnataka heavy rain warning6/7

ಮೇ31ರಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಹಾಸನ, ಕೊಡಗು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

karnataka heavy rain warning7/7

ಜೂನ್‌ 1ರಂದು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಹಗುರದಿಂದ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.  

Tags:
Karnataka weather forecast
orange alert Karnataka
Heavy rain warning
pre monsoon activity
thunderstorm lightning
IMD Weather alert
monsoon onset June
May 29 Rain alert
ಮಳೆ
ಮೇ 29ರ ಮಳೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ
ಆರೆಂಜ್ ಅಲರ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ
ಭಾರೀ ಮಳೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಮಾನ್ಸೂನ್ ಪೂರ್ವ ಚಟುವಟಿಕೆ
ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಿಂಚು
ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಳೆ
ಐಎಂಡಿ ಹವಾಮಾನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಆರಂಭ

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Karnataka Breaking News LIVE: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಂಗೀಕಾರ.. ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ವಿಧಿವಶ.. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಅಬ್ಬರ.. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ.. ಇಂದಿನ ಹೆಡ್‌ಲೈನ್ಸ್

Karnataka Breaking News LIVE: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಂಗೀಕಾರ.. ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ವಿಧಿವಶ.. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಅಬ್ಬರ.. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ.. ಇಂದಿನ ಹೆಡ್‌ಲೈನ್ಸ್

Karnataka News7 min ago
2

ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ಗೆ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌.. ಆ ಹೆಸರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತಲಿರೋ ರೋಹಿತ್‌

Mumbai Indians Captaincy10 min ago
3

ಗುರು ಗೋಚರದಿಂದ ‘ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗ’ ಸೃಷ್ಟಿ! ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ

Hansa Rajayoga 202621 min ago
4

ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬಾಳಕರ್? ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ

Lakshmi Hebbalkar26 min ago
5

ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜೂನ್‌ನಿಂದ ಒಲಿದು ಬರಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ!.. ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳೋದು ಫಿ

Baba Vanga38 min ago