English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ₹80,000 ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ 3 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೈಕ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ! ಮೈಲೇಜ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ..

ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ₹80,000 ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ 3 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೈಕ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ! ಮೈಲೇಜ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ..

New Year Bike Deals: ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹80,000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಲು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಈ ಟಾಪ್ 3 ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೈಕ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
1 /5

ನೀವು 2026 ರ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಗ್ಗದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಹೊಸ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿದೆ. ನಾವು ನಿಮಗೆ ದೇಶದ ಮೂರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಬೈಕ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲವೂ ₹70,000 ರಿಂದ ₹80,000 ರವರೆಗಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್, ಹೋಂಡಾ ಶೈನ್ 100 ಮತ್ತು ಟಿವಿಎಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೇರಿವೆ.

2 /5

ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ (Hero Splendor Plus): ಮೈಲೇಜ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಉತ್ತಮದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಸ್ಟಾಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೇರಿದ್ದು, ಇದು ಇಂಧನವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. LED ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್, ಡಿಜಿಟಲ್-ಅನಲಾಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಬಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (CBS) ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಆಧುನಿಕ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕಡಿಮೆ ಸೀಟ್ ಎತ್ತರ (786mm) ಕುಳ್ಳಗಿರುವವ ಸವಾರರಿಗೂ ಸಹ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.  

3 /5

ಹೋಂಡಾ ಶೈನ್ 125 (Honda Shine 125) :ಎರಡನೇಯದಾಗಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಬಯಸುವ ಸವಾರರಿಗೆ ಹೋಂಡಾ ಶೈನ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಆಗಿದೆ. ಬೆಲೆಗಳು ಕೇವಲ ₹79,352 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ, ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ. ಇದರ 123.94cc, ಏರ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್ 10.74 PS ಪವರ್ ಮತ್ತು 11 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಇದು 55-65 kmpl (ARAI) ಮೈಲೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕ (ಹೋಂಡಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್), ಎಲ್‌ಇಡಿ ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಟೈಲ್‌ಲೈಟ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್, ಸೈಲೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಎಸಿಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸಿಬಿಎಸ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಶೈನ್ 125 ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.  

4 /5

ಟಿವಿಎಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ (TVS Sport) : ಮೂರನೇಯದಾಗಿ ಟಿವಿಎಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಬೈಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ ₹55,500 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ₹80,000 ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು 109.7cc ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್‌ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಇದು 8.29 ಪಿಎಸ್‌ ಪವರ್ ಮತ್ತು 8.7 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೈಲೇಜ್ 70-75 kmpl (ARAI), ಇದು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಇಂಧನ-ಸಮರ್ಥ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಕೋ ಥ್ರಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ (ET-Fi) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಎಲ್‌ಇಡಿ ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸೋಲ್, ಸಿಬಿಸಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಿಲಿಯನ್ ಫುಟ್‌ರೆಸ್ಟ್‌ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

5 /5

ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಅಂತಾ ನೋಡುವುದಾದರೇ.. ₹80,000 ಬಜೆಟ್ ಒಳಗೆ, ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹೋಂಡಾ ಶೈನ್ ತನ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಟಿವಿಎಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ತನ್ನ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವು ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರಲಿದೆ.  

New Year Bike Deals

Next Gallery

ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ಮೂರೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 6540ರೂ. ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇದುವೇ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ..