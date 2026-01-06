ಒಮ್ಮೆ ಚಾರ್ಜ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗಬಹುದು..! 400 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್

Best Mileage Scooty in India : ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೈಕ್ ಈಗ ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದು, ಬಹುಬೇಕ ಜನರು ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೈಕ್ ಒಂದು ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಅದರ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಖರೀದಿ ಮಾಡದೇ ಬಿಡಲ್ಲ.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಯಾವುದು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಪ್ರಮುಖ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಸಿಂಪಲ್ ಎನರ್ಜಿ ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಜೆನ್ 2 ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಎಂಬ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಐಡಿಸಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣದ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಟ್ರಾ ಜೊತೆಗೆ, ಕಂಪನಿಯು ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್ ಎಸ್ ಮಾದರಿಗಳ ನವೀಕರಿಸಿದ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸ್ಕೂಟರ್ 6.5 kWh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬೃಹತ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಬಳಸಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಇದು ಕೇವಲ 2.77 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 40 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ಇದರ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 115 ಕಿ.ಮೀ.. ಕಂಪನಿಯು ಇದನ್ನು ದೇಶದ ಎರಡನೇ ಅತಿ ವೇಗದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಎಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಶೋ ರೂಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ.
ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್ ಜೆನ್ 2 ಮಾದರಿಯು ಈಗ ಎರಡು ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 4.5 kWh ಆವೃತ್ತಿಯು 236 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ರೂ. 1,69,999. 5 kWh ಆವೃತ್ತಿಯು 265 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ. 1,77,999 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡೂ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಸಹ ತಕ್ಷಣ ಖರೀದಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್ ಎಸ್ ಜೆನ್ 2 ಮಾದರಿಯನ್ನು 190 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸುಧಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ರೂ. 1,49,999 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಜೆನ್ 2 ಸರಣಿಯ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಅವು ತೂಕವನ್ನು 8 ಕೆಜಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿವೆ. ಒಟ್ಟು ತೂಕ 129 ಕೆಜಿ ತಲುಪಿದೆ. ಮೋಟಾರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು 8.8 ಕಿ.ವಾ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ, ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಗ್ಲೋವ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೀಸಲಾದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್, ಹೊಸದಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ರೈಡರ್ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಎಳೆತ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಕ್ರೂಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಹಂತದ ಪುನರುತ್ಪಾದಕ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸವಾರಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಸೀಟಿನ ಕೆಳಗಿರುವ ಶೇಖರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು 35 ಲೀಟರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸೀಟಿನ ಎತ್ತರವನ್ನು 780 ಎಂಎಂಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಸವಾರರಿಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, 4.5 kWh ಆವೃತ್ತಿಯು 90 ಕಿ.ಮೀ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮಾದರಿಯಂತೆ 5 kWh ಆವೃತ್ತಿಯು 115 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ರೀತಿಯ ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ, ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಂಬಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (CBS) ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ದೂರವನ್ನು 18.49 ಮೀಟರ್ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ವಾಹನವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಸರಳವಾದ ಒನ್ ಮಾದರಿಯು 7-ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಒನ್ ಎಸ್ ಮಾದರಿಯು ನಾನ್-ಟಚ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ. ಎರಡರಲ್ಲೂ 5G ಇ-ಸಿಮ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಇದೆ. ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್, ಟೈರ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಕ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ನಂತಹ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿವೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅನ್ನು IP65 ರೇಟಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಧೂಳಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕ (OTA) ಮಾಡಬಹುದು.
ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಮೇಲೆ ಜೀವಮಾನದ ಖಾತರಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಚಾರ್ಜರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಾಹನ ಘಟಕಗಳ ಮೇಲೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಖಾತರಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಶ್ರೇಣಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲೂ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈ ಹೊಸ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಭಾರತೀಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.