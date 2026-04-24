ಮಹಿಳೆಯರೇ... ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ! ಕೇವಲ 150 ರೂ.ಗೆ ಫಳ ಫಳ ಹೊಳೆಯುವ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ.. ಬಂಪರ್‌ ಆಫರ್‌

Cheapest silk Sarees : ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸೀರೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಿರಲಿ, ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿರಲಿ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಯ ಕೆಲಸವಿರಲಿ, ಸೀರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾಣುವ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವ್ಯಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಯ ಅನೇಕರಲ್ಲಿದೆ... ಆ ಭಯ ನಿಮಗೆ ಬೇಡ.. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಬಂಫರ್ ಆಫರ್...
ಭಾರತದ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯ ಚಾಂದನಿ ಚೌಕ್ ಅಂತಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಕೇವಲ ಬೀದಿ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೀರೆಗಳ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 500 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಮಿಯರು ಧರಿಸುವ ಮಾದರಿಯ ಡಿಸೈನರ್ ಸೀರೆಗಳು, ರೇಷ್ಮೆ ಮತ್ತು ಕಾಟನ್ ಸೀರೆಗಳ ಬೃಹತ್ ಸಂಗ್ರಹವೇ ಇದೆ.
ಹೌದು... ಇಲ್ಲಿನ ಕಿನಾರಿ ಬಜಾರ್ ಮತ್ತು ಕತ್ರಾ ನೀಲ್ ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಸಗಟು ದರದಲ್ಲೇ ಸಿಂಗಲ್ ಪೀಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ರಜೆ ಇರುವ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9 ರವರೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಸದಾ ಗಿಜಿಗುಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಂಗಾಳಿ ಕೈಮಗ್ಗ ಸೀರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಬುರ್ರಾ ಬಜಾರ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲೇಬೇಕು. ದೈನಂದಿನ ಕಚೇರಿ ಉಡುಗೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಸೀರೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಭವ್ಯವಾದ ಪಾರ್ಟಿ ವೇರ್ ಸೀರೆಗಳವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ ಶ್ರೇಣಿಯ ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ.
ಕೇವಲ 150 ರಿಂದ 3000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಂಧನಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಫ್ಯಾಶನ್ ನಗರಿ ಮುಂಬೈನ ಮಂಗಳದಾಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಇಂಡೋ-ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಜಾರ್ಜೆಟ್ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡುತ್ತವೆ.
ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ನಗದನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಸಾಕಷ್ಟು ನಗದು ಹಣವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ರೇಷ್ಮೆ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಲೋಕವನ್ನೇ ತೆರೆದಿಡುತ್ತವೆ.
