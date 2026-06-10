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ಕುಳ್ಳಗಿದ್ದವರಿಗೆ ಟಾಪ್ 3 ಬೈಕ್‌ಗಳು.. ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 10, 2026, 11:57 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 11:57 AM IST

Budget friendly bike for  short height people: ಕುಳ್ಳಗಿರುವವರು ಬೈಕ್‌ ಖರೀಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮು ಲುಕ್‌ಗೆ ಸೂಟ್‌ ಆಗುವ ಹಾಗೂ ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ (Budget-friendly)ಬೈಕ್‌ಗಳ ವಿವರ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
 

ಕುಳ್ಳಗಿದ್ದವರಿಗೆ 1/4

ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳ ಜನರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಕ್ರೂಸರ್ ಅಥವಾ ರೆಟ್ರೊ-ಶೈಲಿಯ ಬೈಕು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಸೀಟಿನ ಎತ್ತರವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನೀವು 5.3 ರಿಂದ 5.6 ಅಡಿ ಎತ್ತರದವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರವಾದ ಬೈಕು ಸವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ಇಡುವುದು ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು.  

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ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ: ಬಜಾಜ್ ಅವೆಂಜರ್, ಜಾವಾ 42 ಬಾಬರ್, ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಮೀಟಿಯೋರ್ 350. ಈ ಮೂರು ಬೈಕ್‌ಗಳು ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವುಗಳ ಕಡಿಮೆ ಸೀಟ್ ಎತ್ತರವು ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರದ ಸವಾರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈಗ ಈ ಬೈಕ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.  

Budget friendly bike for  short height people3/4

ಬಜಾಜ್ ಅವೆಂಜರ್: ಸೀಟ್ ಎತ್ತರ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ, ಬಜಾಜ್ ಅವೆಂಜರ್ ಸಣ್ಣ ಸವಾರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬೈಕಿನ ಸೀಟ್ ಎತ್ತರ 737 ಮಿಮೀ. ಇದು ಈ ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಬೈಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ. 5 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಜನರು ಸಹ ಈ ಬೈಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕುಳಿತು ತಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಡಬಹುದು. ಈ ಬೈಕಿನ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ರೂ. 1,28,89.  

Budget friendly bike for  short height people4/4

ಈ ಬೈಕ್ 220 ಸಿಸಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್, ಆಯಿಲ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 19 ಪಿಎಸ್ ಪವರ್ ಮತ್ತು 17.55 ಎನ್ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಕೇವಲ 163 ಕೆಜಿ ತೂಗುತ್ತದೆ. ಮುಂಭಾಗದ ಫುಟ್‌ಪೆಗ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ, ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ನಗರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಓಡಿಸಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. 

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