Best facial to get glowing skin : ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾಡುವ ಈ ಫೇಶಿಯಲ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಹೊಳಪು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ಕಲೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
Best homemade facial to get glowing skin : ಮುಖದ ಹೊಳಪನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಕೊರಿಯನ್ ಹುಡುಗಿಯರಂತೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದು ಕೆಲವರ ಆಸೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಕೆಮಿಕಲ್ ಭರಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೊಪು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು 1 ಟೀಚಮಚ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಹಾಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಈ ಪೇಸ್ಟ್ನಿಂದ ಮುಖವನ್ನು 5 ನಿಮಿಷ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ಬಳಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಒಂದು ಚಮಚ ನಿಂಬೆಸಿಪ್ಪೆ ಪುಡಿ, ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ, ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿ. ಮುಖದಿಂದ ಸತ್ತ ಚರ್ಮ ತೆಗೆಯಲು ಎಕ್ಸ್ಫೋಲಿಯೇಶನ್ ಅಗತ್ಯ.
ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ಅರಿಶಿನ, ಬೇವು, ತುಳಸಿ ಸೇರಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸಿ ಹಬೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಬಳಿಕ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೆಡ್ಸ್ನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ. ಅಗಸೆ ಬೀಜವನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಜೆಲ್ ತೆಗೆದು ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಸೇರಿಸಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ. 5 ರಿಂದ 7 ನಿಮಿಷ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ಒಣಗಿದ ಬಳಿಕ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನ ರುಬ್ಬಿ ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಹಾಕಿ, ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಒಣಗುವವರೆಗೆ ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ರಾತ್ರಿ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈ ನೀರನ್ನು ರೋಸ್ ವಾಟರ್, ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಜೊತೆ ಬೆರೆಸಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ. ಇದನ್ನು ಟೋನರ್ ಆಗಿ ಬಳಸಿ.
ಫೇಶಿಯಲ್ ನಂತರ ಸುಮಾರು 8 ಗಂಟೆ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಸೋಪ್ ಅಥವಾ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮವೆಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಫೇಸ್ವಾಶ್ನ್ನು ಪ್ರತಿ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮೊಡವೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದು. ಮುಖಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪು ಬರುವುದು.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)