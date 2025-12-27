ಈ 5 ಆಹಾರಗಳನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್‌ ಶುಗರ್‌ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಆಗುತ್ತೆ...

ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಅಥವಾ ಬಿಪಿ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಜೀವನಶೈಲಿಯೂ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಔಷಧಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಿಪಿ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
Blood pressure control foods: ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಪಿ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಬಿಪಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಅವರ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಬಿಪಿ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಬಿಪಿಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಬೀಟ್ರೂಟ್ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವು 24 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಕೊಬ್ಬಿನ ಮೀನು: ಕೊಬ್ಬಿನ ಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ 3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿತ್ತದೆ. ಸಾಲ್ಮನ್, ಮ್ಯಾಕೆರೆಲ್, ಸಾರ್ಡೀನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೌಟ್ ಮೀನುಗಳನ್ನ ನೀವು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಇವು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಮೀನುಗಳನ್ನ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೈಟ್ಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದನ್ನ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಿಯಮಿತ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಬಿಪಿ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ಗ್ರೀನ್ಸ್: ಪಾಲಕ್ ಮತ್ತು ಕೇಲ್ನಂತಹ ಗ್ರೀನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಕೂಡ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇವು ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನ ಶಮನಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೋಡಿಯಂ ಅನ್ನ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಗ್ರೀನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬೆರ್ರಿ ಹಣ್ಣುಗಳು: ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬೆರ್ರಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಮತ್ತು ಬೆರಿಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಅವು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನ ಶಮನಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಹಣ್ಣುಗಳು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ಸಹ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ. ಬೆರ್ರಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತಾಜಾ ಅಥವಾ ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಿದ ತಿಂಡಿಯಾಗಿಯೂ ನೀವು ತಿನ್ನಬಹುದು.
ಕಿವಿ ಹಣ್ಣು: ಕೆಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಿವಿ ಹಣ್ಣು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಇವು ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಹಾನಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಿವಿ ಹಣ್ಣು ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಹುಳಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತಾಜಾವಾಗಿ ತಿನ್ನಬಹುದು.
ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ ಕಡಲೆ, ಬೀನ್ಸ್ನಂತಹ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಸಹ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಇವುಗಳನ್ನ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಈ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಫೈಬರ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)