ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಸದಾ ಉದುರುತ್ತದೆಯೇ? ಬಲಿಷ್ಠ ಕೂದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಜ್ಜಿ ಕಾಲದ ಸಿಕ್ರೇಟ್..

Hair care remedies: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮಲಗುತ್ತಾರೆಂದು ಅವರಿಗೇ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯುವಕರು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಸುಕ್ಕುಗಳು, ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ, ಕೂದಲು ಒಡೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬದಲಾದ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ.
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಒಡೆಯುವಿಕೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ಶನ್ ಆಗಿದೆಯೇ? ನೀವು ಅಜ್ಜಿ ಕಾಲ ಕೆಲವು ರಹಸ್ಯ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಮುಜುಗರ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಉದ್ದವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಲವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನ ಬಳಸುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ನೀವು ಅರಿಶಿನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶಾಂಪೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಕಿರುಚೀಲಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿಲ್ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೆಂಥಾಲ್ ಪೇಸ್ಟ್ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ ಚೆಂಡು ಹೂಗಳನ್ನ ಒಣಗಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಗ್ರೈಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಪುಡಿಮಾಡಿ. ನಂತರ ಆ ಪುಡಿಯನ್ನ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ. ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಾಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ನೆತ್ತಿಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು.
ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ಮತ್ತು ತುಂಡಾಗುವುದು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಸ್ಕಾರ್ಫ್ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದ ನಂತರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)