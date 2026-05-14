Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /ತಲೆಹೊಟ್ಟು ನಿವಾರಣೆಗೆ ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು: ಮೊದಲ ಬಳಕೆಯಲ್ಲೇ ರಿಸಲ್ಟ್‌ ಪಕ್ಕಾ!

ತಲೆಹೊಟ್ಟು ನಿವಾರಣೆಗೆ ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು: ಮೊದಲ ಬಳಕೆಯಲ್ಲೇ ರಿಸಲ್ಟ್‌ ಪಕ್ಕಾ!

Written ByYashaswini VUpdated byYashaswini V
Published: May 14, 2026, 03:51 PM IST|Updated: May 14, 2026, 03:51 PM IST

Best home remedies for dandruff: ನೀವೂ ತಲೆಹೊಟ್ಟಿನ‌ ಎಂದರೆ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದಲೇ ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ.

Best home remedies for dandruff1/6

ಬದಲಾದ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಧೂಳು, ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದಾಗಿ ತಲೆಹೊಟ್ಟಿನ ಎಂದರೆ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್‌ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ತಲೆಹೊಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಔಷಧಿ. ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್‌ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. 

Best home remedies for dandruff2/6

ತಲೆಹೊಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಕೂದಲಿಗೆ  ಸರಿಯಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚದಿರುವುದು. ಇದರಿಂದ ನೆತ್ತಿ ಒಣಗಿ, ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ, ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಮಸಾಜ್‌ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್‌ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 

Best home remedies for dandruff3/6

ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಮೊಸರು, ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ, ಕೂದಲಿನ ಬುಡದಿಂದ ತುದಿಯವರೆಗೂ ಹಚ್ಚಿ 15-20 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಸೌಮ್ಯ ಶಾಂಪೂವಿನಿಂದ ತಲೆ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಒಮ್ಮೆಗೆ ತಲೆಹೊಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.  

Best home remedies for dandruff4/6

ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಜೊತೆಗೆ ತಾಜಾ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ನೆತ್ತಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಳಿಕ ಹೇರ್‌ ವಾಶ್‌ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತಲೆ ತುರಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಸಹ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ.   

Best home remedies for dandruff5/6

ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ರಸ ಹಾಗೂ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಕೂದಲಿನ ಬುಡಕ್ಕೆ ಲೇಪಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್‌ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.  

Best home remedies for dandruff6/6

ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತೊಳೆದು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿ ಅದನ್ನು ಮೊಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳಿಂದ ತುದಿಯವರೆಗೂ ಲೇಪಿಸಿ, 15-20 ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ಹೇರ್‌ ವಾಶ್‌ ಮಾಡಿದರೆ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್‌ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. 

ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

Tags:
Best home remedies for dandruff
Dandruff
Dandruff Remedies
Home Remedies
Hair care
Hair care tips

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಹುಣಸೆ ಹುಳಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಚಟ್ಟಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ಟ್‌ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್!..‌ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

ಹುಣಸೆ ಹುಳಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಚಟ್ಟಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ಟ್‌ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್!..‌ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

Health care6 min ago
2

ವಿಶ್ವದ ದುಬಾರಿ 'ಮಿಯಾಜಾಕಿ' ಮಾವಿಗೆ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ

Koppal Mango Mela20 min ago
3

ಮಾಸಿಕ ₹100 ಉಳಿಸಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಹಣ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ: ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಆಯ್ಕೆ!

Post Office RD34 min ago
4

ಈ ಆಹಾರಗಳೇ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರ್! ಈ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್‌ನಿಂದಲೇ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್‌ ಆಗುತ್ತೆ!

Kidney Stones1 hr ago
5

ಹಿಜಾಬ್‌ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಸರಿ ಶಾಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಸಹಿಸಲ್ಲ! ಸಿಎಂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

Hijab Controversy2 hrs ago