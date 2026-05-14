Best home remedies for dandruff: ನೀವೂ ತಲೆಹೊಟ್ಟಿನ ಎಂದರೆ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದಲೇ ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಬದಲಾದ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಧೂಳು, ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದಾಗಿ ತಲೆಹೊಟ್ಟಿನ ಎಂದರೆ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ತಲೆಹೊಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಔಷಧಿ. ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ತಲೆಹೊಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಕೂದಲಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚದಿರುವುದು. ಇದರಿಂದ ನೆತ್ತಿ ಒಣಗಿ, ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ, ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಮೊಸರು, ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ, ಕೂದಲಿನ ಬುಡದಿಂದ ತುದಿಯವರೆಗೂ ಹಚ್ಚಿ 15-20 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಸೌಮ್ಯ ಶಾಂಪೂವಿನಿಂದ ತಲೆ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಒಮ್ಮೆಗೆ ತಲೆಹೊಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಜೊತೆಗೆ ತಾಜಾ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ನೆತ್ತಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಳಿಕ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತಲೆ ತುರಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಸಹ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ರಸ ಹಾಗೂ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಕೂದಲಿನ ಬುಡಕ್ಕೆ ಲೇಪಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತೊಳೆದು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿ ಅದನ್ನು ಮೊಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳಿಂದ ತುದಿಯವರೆಗೂ ಲೇಪಿಸಿ, 15-20 ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.