  • ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೀಲು ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ.. ಈ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ಕೂಡಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪರಿಹಾರ

Drinks to Lower Joint Pain: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಶೀತ ವಾತಾವರಣದಿಂದಾಗಿ ಉರಿಯೂತ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಮೈ-ಕೈ ನೋವು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ನೋವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಬಳಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪಾನೀಯಗಳಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಬಾಧಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಕೀಲು ನೋವು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಉರಿಯೂತದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಕೀಲುಗಳ ನೋವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಜೈವಿಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪಾನೀಯಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮನೆಮದ್ದುಗಳಾಗಿವೆ. 

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಔಷಧಿ ಎಂತಲೇ ಕರೆಯಲಾಗುವ ಅರಿಶಿನದ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ, ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳ ಸಂಯುಕ್ತ ಕಂಡು ಬರುವುದರಿಂದ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಒಂದು ಲೋಟ ಅರಿಶಿನದ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕೀಲು ನೋವು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.   

ಶುಂಠಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಜಿಂಜರಾಲ್‌ ಉರಿಯೂತದ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ಕೋಶಗಳ ಹೈಪರ್‌ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೀಲುನೋವಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಿತ್ತದೆ. 

ಗ್ರೀನ್‌ ಟೀ ಉತ್ತಮ ಉರಿಯೂತದ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ಯಾಟೆಚಿನ್‌ಗಳು ಎಂಬ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹಸಿರು ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕೀಲು ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಬಹುದು. 

ನಿಂಬೆ, ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಟಾನಿಕ್‌ ತಯಾರಿಸಿ ಕುಡಿಯವುದರಿಂದ ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಟಮಿನ್‌ ಸಿ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕೀಲು ನೋವು, ಸಂಧಿವಾತದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ.   

ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

