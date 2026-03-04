ಹೆನ್ನಾ, ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಕಿಲ್ಲ.. ಬಣ್ಣ ಹಾಕದೆಯೇ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನೋಡಿ

White Hair Treatment: ಕೂದಲು ಬೂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ್ಯಾ? ಬೆಳ್ಳಗಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚದೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಧೂಳು, ಮಾಲಿನ್ಯ, ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರಪದ್ಧತಿ, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವುದು ಹೀಗೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕೂದಲು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಬೆಳ್ಳಗಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೆಳ್ಳಗಾದ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಿಶ್ರಿತವಾದ ಹೇರ್ ಡೈಗಳ ಬಳಕೆಯು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಿದರೂ ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮ, ಕೂದಲಿಗೆ ಹಾನಿಯುಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚದೆಯೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ವ್ಯಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕರಿಬೇವು, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಪ್ಪು ಕರಿಮಣಿಯಂತಹ ಕೂದಲನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಅಡುಗೆ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಜೈವಕ ಸಕ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಇವು ಕೂದಲಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ತಾಜಾ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ರುಬ್ಬಿ ಕೂದಲಿನ ಬುಡಕ್ಕೆ ಲೇಪಿಸುವುದರಿಂದ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿಂಬೆ ರಸದಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮನೆಮದ್ದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನಿಂಬೆ ರಸಕ್ಕೆ ಸೀಬೆ ಎಲೆಯ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.
ಪೂಜನೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪಡೆದಿರುವ ತುಳಸಿ ಸಸ್ಯದ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇದು ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದ್ದು ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮೊಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.