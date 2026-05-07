ದುಬಾರಿ ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಕಿಲ್ಲ... ಈ ಕಾಳನ್ನು ಅರೆದು ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಕಡು ಕಪ್ಪಾಗುವುದು!

Written ByChetana Devarmani Updated byChetana Devarmani
Published: May 07, 2026, 09:55 PM IST|Updated: May 07, 2026, 09:55 PM IST

white hair remedies : ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಈ ಹೇರ್‌ ಪ್ಯಾಕ್‌ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ.
 

ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾದ ಆಂಟಿ-ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌ಗಳಿವೆ. ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಒಮೆಗಾ 3 ಹೇರಳವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂದಲನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸೆಲೆನಿಯಮ್ ಆಂಟಿ-ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು, ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳು ಕೂದಲು ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. 

ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ, ವಾರಕ್ಕೆ 2 ರಿಂದ 3 ಬಾರಿ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಕೂದಲಿಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಕೂದಲಿನ ಕಿರುಚೀಲಗಳಿಗೆ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಚ್ಚಿ ಕನಿಷ್ಠ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಶಾಂಪೂ ಮತ್ತು ಕಂಡಿಷನರ್‌ನಿಂದ ಕೂದಲನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ.

ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೆರೆಸಿ ತಲೆಗೆ ಪ್ಯಕ್‌ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದಲೂ ಕೂದಲು ಬಿಳಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕರಯೂ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಪವರ್‌ ಫುಲ್‌ ಮನೆಮದ್ದು ಇದಾಗಿದೆ. 

ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

