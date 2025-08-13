ದುಬಾರಿ ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಕಿಲ್ಲ... ಈ ಕಪ್ಪು ಕಾಳಿನ ಹೇರ್‌ ಪ್ಯಾಕ್‌ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಕಡು ಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತೆ! ಅಜ್ಜಿಯ ಕಾಲದ ಮನೆಮದ್ದು

White Hair Home Remedies : ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನವರನ್ನೂ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಒಗ್ಗರಣೆ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಕಾಳು ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದೆ. ಉದ್ದ ಮತ್ತು ದಪ್ಪ ಕೂದಲು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಜನರ ಕೂದಲು ಉದುರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಾಸಿವೆ ಬೀಜಗಳು ಒಮೆಗಾ 3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಸಿವೆ ಬೀಜಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು.
ಕೂದಲನ್ನು ಬೇರುಗಳಿಂದ ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಾಸಿವೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಕೂದಲಿನ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸೋಂಕನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಾಸಿವೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ರುಬ್ಬುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ಚಮಚ ಸಾಸಿವೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ.
ನಂತರ ಅದನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲೋವೆರಾ ಸೇರಿಸಿ. ಈಗ ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ.
ಮೊಟ್ಟೆ ವಾಸನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇರದ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ತೊಳೆದ ನಂತರ, ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ. ಡ್ರೈಯರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಕೂದಲನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒರಟಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ.ಅದಕ್ಕೆ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಸೇರಿಸಿ. 1 ಅಥವಾ 2 ಟೀ ಚಮಚ ಸಾಸಿವೆ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಈ ಮಾಸ್ಕ್ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ 30 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಈ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ತುರಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಹ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಸ್ಕ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಸಹ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಮಾಸ್ಕ್ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಮತ್ತು ದಪ್ಪವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಡು ಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಮೊಸರು, ನಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಸಿವೆ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಪೇಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ದಪ್ಪವಾಗಿರಬಾರದು. ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬಿಡಿ. ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಮತ್ತು ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ಈ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೂದಲು ತೊಳೆದ ನಂತರ ದಪ್ಪ ಟವಲ್ ನಿಂದ ಕೂದಲನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಡಿ. ಹಗುರವಾದ ಟವಲ್ ನಿಂದ ಕೂದಲನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.