English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್‌ ನೀರಿಗೆ ಈ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಊಟಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕುಡಿದರೆ ಶುಗರ್‌ ಕಂಪ್ಲೀಟ್‌ ಕಂಟ್ರೊಲ್‌ ಆಗುತ್ತೆ!

drinks for diabetes: ಇಂದು ಮಧುಮೇಹವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಮಧುಮೇಹ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. 

ಮಧುಮೇಹದಿಂದಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇತರ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಉತ್ತಮ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.
1 /6

ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಆಹಾರದ ಪರಿಮಳ ಮತ್ತು ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಅನೇಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ಸಹ ಅದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು. ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲೂ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ.

2 /6

ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಫ್ಲೇವನಾಯ್ಡ್‌ಗಳು, ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಮತ್ತು ಆಂಟಿ-ವೈರಲ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

3 /6

ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

4 /6

ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಾದ ಅಲ್ಝೈಮರ್ಸ್, ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಸೇವನೆಯು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. 

5 /6

1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ಇಂಚಿನ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ತುಂಡು ಸೇರಿಸಿ. ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಬಿಟ್ಟು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಇದರಿಂದ ದಿನವಿಡೀ ಬ್ಲಡ್‌ಶುಗರ್‌ ಏರುಪೇರಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

6 /6

ಊಟಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಒಂದು ಲೋಟ ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್‌ ಶುಗರ್‌ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲ. (ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಲೇಖನವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಅನುಸರಿಸುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.)

blood sugar Blood sugar Remedy Cinnamon

Next Gallery

ವಿಶ್ವ ಮಹಾ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗಧಿ..! ಈ ದಿನದಂದೇ ಭೂಮಿ, ಮಾನವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿನಾಶ