ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿದರೆ ಸೂಪರ್ ರುಚಿ.. ಸಖತ್‌ ಕಿಕ್‌ ಸಹ ಸಿಗುತ್ತೆ!

Beer mixing ideas : ಬಾರ್ಗೆ ಹೊಗಿ ಬಿಯರ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕುಡಿಯವವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ, ಬಿಯರ್ ರುಚಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ.. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿದರೆ, ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ.. ಆದರೂ ಒಂದು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.. ಮದ್ಯಪಾನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ..
ನೀರು ಮತ್ತು ಚಹಾದ ನಂತರ ಬಿಯರ್ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸುವ ಪಾನೀಯವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಹ ಬಿಯರ್ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತವೆ. ಬನ್ನಿ ಬಿಯರ್ನ ರುಚಿಯನ್ನು ಭಿನ್ನವಾಗಿಸಲು, ಅದನ್ನು ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ಮತ್ತು ಕಿಕ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವ ವಿಶೇಷ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ...
1. ಸಿಟ್ರಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ (ನಿಂಬೆ ಅಥವಾ ಕಿತ್ತಳೆ): ಬಿಯರ್ಗೆ ಒಂದು ಟೀಚಮಚ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ತಾಜಾ ನಿಂಬೆ ಅಥವಾ ಕಿತ್ತಳೆ ರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಅದು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಪರಿಮಳವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಲೈಟ್ ಬಿಯರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ (ಲಾಗರ್, ಗೋಧಿ ಬಿಯರ್) ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
2. ಮಸಾಲೆಗಳು: ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಅಥವಾ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಬಿಯರ್ಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ತಿರುವು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ರುಚಿಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹೆಚ್ಚು ಮಸಾಲೆ ಸೇರಿಸಬೇಡಿ.
3. ಹಣ್ಣಿನ ಸಿರಪ್ ಅಥವಾ ಜಾಮ್: ಒಂದು ಟೀಚಮಚ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿರಪ್ (ಮಾವು, ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ, ಲಿಚಿ) ಅಥವಾ ಜಾಮ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಬಿಯರ್ಗೆ ಸಿಹಿ, ಹಣ್ಣಿನ ಪರಿಮಳ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಐಪಿಎ ಅಥವಾ ಹಣ್ಣಿನ ಬಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
4. ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು (ಪುದೀನ, ತುಳಸಿ): ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ತಾಜಾ ಪುದೀನ ಎಲೆಗಳು ಅಥವಾ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಯರ್ ಸುರಿಯುವುದರಿಂದ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯ ಪರಿಮಳ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಲೈಟ್ ಬಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.. ಹೆಚ್ಚು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಡಿ.
5. ಶುಂಠಿ ಅಥವಾ ಶುಂಠಿ ಏಲ್: ಬಿಯರ್ಗೆ ಒಂದು ಟೀಚಮಚ ತಾಜಾ ಶುಂಠಿ ರಸ ಅಥವಾ ಶುಂಠಿ ಏಲ್ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಅದು ಖಾರ, ರಿಫ್ರೆಶ್ ರುಚಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಡಾರ್ಕ್ ಬಿಯರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಶುಂಠಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ.. ಇದನ್ನು ಬಿಯರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದಾಗ.. ಅದು ತನ್ನ ಕಹಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದೆ.. ಹೊಸ ಪರಿಮಳವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
6. ಬಿಯರ್ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ಗಳು: ಬಿಯರ್ ಅನ್ನು ಕೆಲವು ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ಯುಕ್ತ ಪಾನೀಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸುವ ಮೂಲಕವೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವೋಡ್ಕಾ ಅಥವಾ ಟಕಿಲಾವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಕಿಕ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗದೆ ರುಚಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಬಿಯರ್ ರುಚಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇರಿಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು. ಕಿಕ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಗೊವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು.