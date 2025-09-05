ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಕೇವಲ 30,000 ಇದ್ರೆ ಸಾಕು.. ಅದರಿಂದ ಸರಳವಾಗಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಬಹುದು..! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ..?

SIP Investment plans : ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಕೇವಲ 30 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಅಂತೀರಾ..? ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ (SIP) ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಿಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ಅದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಕೇವಲ 30 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ.
ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳ ಇದ್ದರೂ, ಸರಿಯಾದ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಬಹುದು. ಕೇವಲ 30 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಇದ್ದರೂ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಲು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು..? ಬನ್ನಿ ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ನೀವು SIP ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 10,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, 20 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತವು 24,00,000 ರೂ.ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈಗ ನೀವು ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 13 ರಷ್ಟು ಆದಾಯದ ದರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ, 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 79,84,852 ರೂ.ಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಆದಾಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ 1,03,84,852 ರೂ.ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು.
ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ: ಈ ಮೇಲಿನ ಲೇಖನವು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ಸಲಹೆ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು, ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಇತರ ಹೂಡಿಕೆ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಹಣ, ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ-ಸಂಬಂಧಿತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.. ಇದನ್ನು Zee Kannada News ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ