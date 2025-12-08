English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ಲೋಕೆಜ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುವ ಜ್ಯೂಸ್ ಇದು !ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕರಗಿಸಿ, ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಸರಾಗ ಮಾಡಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ತಡೆಯುವ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್

ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ಲೋಕೆಜ್,  ಹೃದಯಾಘಾತ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕರಗಿಸಲು ಕೆಲವು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 
ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆಹಾರದ ಮೂಲಕವೇ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ಲೋಕೆಜ್ ಅನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು.   

ಇದೊಂದು  ಜ್ಯೂಸ್ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ಲೋಕೆಜ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗದಂತೆಯೂ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.    

ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ,  ಸೋರೆಕಾಯಿ  ಜ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ  ಸೋರೆಕಾಯಿ  ಸೂಪ್ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗುವುದು. 

ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು  ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರುಟ್ ಮರದ ತೊಗಟೆ ಮತ್ತು ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಇದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕರಗಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ಲೋಕೆಜ್ ಅನ್ನು ಕೂಡಾ ತೆರವುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.   

ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದಲೂ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.   

ಈ ಮೂರು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ಲೋಕೆಜ್  ತೆರವಾಗಿ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಶನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಪಾಯವೂ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. 

ಸೂಚನೆ :ಈ ಲೇಖನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.ಅವುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ZEE KANNADA ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

