ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಮದುವೆಯಾದ್ರೆ ಜಗಳ, ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಗ್ಯಾರಂಟಿ..! ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ದಿನ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ..?

Numerology for Marriage Date : ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರು ತಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಗ್ರಹಿಸಲಾಗದ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ, ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ದಂಪತಿಗಳು ಈ ತಪ್ಪು ದಿನಾಂಕದಂದು ವಿವಾಹವಾದರೆ, ಅದು ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಮದುವೆಯನ್ನು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಜಗಳ ಮತ್ತು ವಿಚ್ಛೇದನದಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಏಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ? ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವು ಇಂಹತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 1 : ಮದುವೆಯ ದಿನಾಂಕ 1, 10, 19, 28 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗುವವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗುವ ಜೋಡಿಗಳು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 2 : ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, 2, 11, 20, 29 ರಂದು ವಿವಾಹವಾಗುವವರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೂ ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 3 : 3, 30, 12, 21 ರಂದು ವಿವಾಹವಾಗುವ ಜನರು 3 ರ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಇವರು ಸಂತೋಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ದಂಪತಿ ಪರಸ್ಪರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 4 : 4, 13, 22 ಅಥವಾ 31 ರಂದು ವಿವಾಹವಾಗುವವರ ಮೌಲ್ಯ 4 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಅವರ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.
ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 5 : ಯಾರಾದರೂ 5, 14 ಅಥವಾ 23 ರಂದು ಮದುವೆಯಾದರೆ, ಅವರ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 5. ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ರೋಲರ್ ಕೋಸ್ಟರ್ ಸವಾರಿಯಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೇ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.
ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 6 : 6, 15, 24 ರಂದು ವಿವಾಹವಾಗುವವರಿಗೆ 6 ರ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯ ನಡುವೆ ಸಾಮರಸ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯವು ಇತರರಿಗೆ ಚರ್ಚಾಸ್ಪದ ವಿಷಯವಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 7 : 7, 16, 25 ರಂದು ವಿವಾಹವಾಗುವವರ ಜನ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಜನರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಅವರ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 8 : 8, 17, 26 ರಂದು ವಿವಾಹವಾಗುವವರ ಮೌಲ್ಯ 8 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಸ್ನೇಹವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 9 : 9, 18, 27 ರಂದು ಮದುವೆಯಾಗುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ 9. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗುವವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸವಾಲುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಅವರ ನಡುವೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೂ, ಪ್ರೀತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. (ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. Zee Kannada news ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)