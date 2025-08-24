English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬೆರಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗುವುದು ಬಿಳಿ ಕೂದಲು!

white hair remedy : ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬೆರಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗುವುದು.
1 /9

ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದ್ದು ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂದಲನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತದೆ. 

2 /9

ಪ್ರೋಟೀನ್ ಭರಿತ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲಿನ ಕಿರುಚೀಲಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಕೂದಲನ್ನು ಬೇರುಗಳಿಂದ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

3 /9

ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದಾಗಿ ಕೂದಲು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಉದುರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.

4 /9

ವೇಗವಾಗಿ ಉದುರುವ ಕೂದಲಿನಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬೋಳು ತಲೆ ಭಯದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ಮೂಲಕ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸುವ ಜೊತೆ ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ತಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

5 /9

ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಮೊಸರಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೇರ್‌ ಮಾಸ್ಕ್‌ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಬುಡದಿಂದಲೇ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸುವುದು. 

6 /9

ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಲು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಡೆಯಿರಿ. ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಎರಡು ಚಮಚ ಮೊಸರು ಸೇರಿಸಿ. 

7 /9

ಮೂರನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಗೋರಂಟಿ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಕಲಿಸಿ. ನಂತರ ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಕನಿಷ್ಟ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಿ.

8 /9

ನಂತರ ಕೂದಲನ್ನು ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಉದ್ದ ದಪ್ಪವಾಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. 

9 /9

ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

Hair care tips White Hair Egg Hair mask

