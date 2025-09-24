ಎಡಕ್ಕೆ vs ಬಲಕ್ಕೆ.. ಯಾವ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದರೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಗೊತ್ತೆ?

Best sleeping position : ನಾವು ಮಲಗುವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಚಾರ ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದುರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಬಹುದು.. ಬನ್ನಿ ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಲಗಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಲಗಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನಾವು ಮಲಗುವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಹೌದು.. ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಯುವಜನರು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ಬೆನ್ನು ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಮಲಗದ ಕಾರಣ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದರಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ನೋವಿನಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸ್ಥಾನವು ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕರುಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದು ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಅಂಗಗಳ ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಲಗುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕರುಳು ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ಚಲನೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ: ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಗ್ಗುಲಾಗಿ ಮಲಗುವುದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಹೃದಯವು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಗ್ಗುಲಾಗಿ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ನಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಮ್ಲಜನಕ-ಪ್ರವೇಶಸಾಧ್ಯ: ಎಡಮಗ್ಗುಲಾಗಿ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪೂರೈಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕವು ದೇಹದ ಅಂಗಗಳು ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡುತ್ತದೆ.
ಗೊರಕೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ: ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತುಂಬಾ ದಣಿದಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುವವರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇದು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆ. ಹೆಚ್ಚು ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುವವರು ವಾಯುಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದಿರುವಂತೆ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಮಲಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಇದು ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮಲಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.