  • ಮಲಗುವಾಗ ಈ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತಲೆ ಹಾಕಿ ಮಲಗಿದರೆ ಅದೃಷ್ಟ.. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ

ಮಲಗುವಾಗ ಈ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತಲೆ ಹಾಕಿ ಮಲಗಿದರೆ ಅದೃಷ್ಟ.. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ

Vastu Tips: ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತಲೆ ಇಟ್ಟು ಮಲಗಿದರೆ ಏನು ಫಲ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. 
 
ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಗಾಳಿ, ಆಹಾರದಂತೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನಿದ್ರೆಯೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆಯೇ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಲಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತಲೇ ಇವೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ದೂರುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಇದಕ್ಕ ನೀವು ಮಲಗುವ ದಿಕ್ಕು ಸಹ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. 

ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತಲೆ ಹಾಕಿ ಮಲಗಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತಲೆಇಟ್ಟು ಮಲಗಬಾರದು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮಲಗಿದರೆ ಏನು ಫಲ ತಿಳಿಯೋಣ..

ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಓದುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತಲೆ ಇಟ್ಟು ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. 

ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತಲೆಯಿಟ್ಟು ಮಲಗಬಾರದು. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸು, ನಿದ್ರಾಭಂಗ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಹ, ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.   

ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತಲೆಯಿಟ್ಟು ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂಥರಾ ಕೋಲಾಹಲ, ಅಶಾಂತಿ, ಭಯ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಜಗಳ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ, ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿ, ದಾಂಪತ್ಯ ಸುಖ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸುಖ ಶಾಂತಿ, ಅದೃಷ್ಟ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತಲೆಯಿಟ್ಟು ಮಲಗುವುದು ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.  ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

