English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • Best Smartphones: 2025ರ ಟಾಪ್ 5 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಇವು.. ಬೆಲೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

Best Smartphones: 2025ರ ಟಾಪ್ 5 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಇವು.. ಬೆಲೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

2025ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದವು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಫೋನ್‌ಗಳು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ಸೌಂಡ್‌ ಮಾಡಿವೆ. iQOO 13, iPhone 17 ಮತ್ತು Samsung S25ನಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೋನ್‌ಗಳು ಈ ವರ್ಷದ ಐದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ.

Best Smartphones of 2025: ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನ ಗಳಿಸಿವೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ತಯಾರಕರು ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ದರ್ಜೆಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬೃಹತ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳವರೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಲವು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷದ ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದವು. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಸಖತ್‌ ಸೌಂಡ್‌ ಮಾಡಿವೆ. ಗೇಮಿಂಗ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ iQOO 13ರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಐಫೋನ್ 17ವರೆಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ ಟಾಪ್ 5 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
1 /5

ಐಕ್ಯೂ 13: ಗೇಮರ್ಸ್ ಚಾಯ್ಸ್: iQOO 13 ವಿವೋದ ಉಪ-ಬ್ರಾಂಡ್‌ನಿಂದ ಬಂದ ಒಂದು ಪವರ್-ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೇಮರ್‌ಗಳ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ಫೋನ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ: ಇದು ಗರಿಷ್ಠ 16GB RAM ಮತ್ತು 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಗೇಮಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಲು ವಿಶೇಷ Q2 ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಚಿಪ್ ಸಹ ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ: ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ (ಮುಖ್ಯ, ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್, ಟೆಲಿಫೋಟೋ) ಇದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳಿಗಾಗಿ 32MP ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ: ಇದು 6,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 120W ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆ: ಇದರ ಬೆಲೆ 54,999 ರೂ.ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

2 /5

OnePlus 13s: ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪವರ್: ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್ ಪವರ್ ಬಯಸುವ ಆದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನ ಬಯಸುವವರಿಗೆ OnePlus 13s ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ: ಈ ಫೋನ್ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇದು 12GB RAM ಮತ್ತು 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ: ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಫಿಗಳಿಗಾಗಿ 32MP ಸೆನ್ಸಾರ್‌ ಹೊಂದಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ: ಇದು ದಿನವಿಡೀ ಬ್ಯಾಕಪ್‌ಗಾಗಿ 5,850mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 80W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆ: ಈ ಫೋನಿನ ಬೆಲೆ 52,999 ರೂ.

3 /5

ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S25: ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್: ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನ Galaxy S25ನೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಇದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಯವಾದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ: ಈ ಸಾಧನವು ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ 12GB RAM ಮತ್ತು 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ: ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 12MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ: ಇದು 4,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ವೈರ್ಡ್ ಮತ್ತು ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಎರಡನ್ನೂ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆ: ಇದರ ಬೆಲೆ 74,999 ರೂ.

4 /5

ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10: AI ಪವರ್‌ಹೌಸ್: ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ AI ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ನೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ: ಇದು Googleನ ಸ್ವಂತ ಕಸ್ಟಮ್ ಟೆನ್ಸರ್ G5 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು 12GB RAM ಹೊಂದಿದೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ: ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 48MP ಮುಖ್ಯ ಸೆನ್ಸಾರ್‌ ಇದೆ. ಮುಂಭಾಗವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚರ್ಮದ ಟೋನ್ಗಳಿಗೆ ಹೊಂದುವಂತೆ 10.5MP ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ: ವೈರ್ಡ್ ಮತ್ತು ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 4,970mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಇದೆ. ಬೆಲೆ: ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ಬೆಲೆ 79,999 ರೂ. ಇದೆ.

5 /5

ಆಪಲ್ ಐಫೋನ್ 17: ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್: ಈ ವರ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 17 ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಲವಾರು ಗಮನಾರ್ಹ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ: ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ A19 ಚಿಪ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ ಆಯ್ಕೆಗಳು 1TBವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಮೀಸಲಾದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ: ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 48MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ 18MP ಬದಲಿಗೆ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಆದ 24MP ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. ಬೆಲೆ: ಐಫೋನ್ 17 ಬೆಲೆ 82,900 ರೂ.ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

Best Smartphones 2025 Best Smartphones Smartphones Best smartphones 2025 iPhone 17 specs Samsung Galaxy S25 price iQOO 13 features OnePlus 13s India Google Pixel 10 review Snapdragon 8 Elite phones Top 5 mobiles India Premium smartphones 2025 Latest mobile launches Best gaming phone under 60000 Smartphone processor comparison Android 15 mobiles Wireless charging phones Professional photography mobiles Mobile exchange offers Which is the best phone in 2025? iPhone 17 vs Samsung S25 which is better? Top 5 smartphones with best camera 2025. Snapdragon 8 Elite mobile list in India. Is iQOO 13 good for gaming

Next Gallery

ನಾನು ಕೇವಲ 1800 ರೂ.ಗೆ ಅಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ.! ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕಿ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ