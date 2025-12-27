2025ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದವು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಫೋನ್ಗಳು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿವೆ. iQOO 13, iPhone 17 ಮತ್ತು Samsung S25ನಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೋನ್ಗಳು ಈ ವರ್ಷದ ಐದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ.
Best Smartphones of 2025: ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನ ಗಳಿಸಿವೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೊಬೈಲ್ಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ತಯಾರಕರು ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ದರ್ಜೆಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬೃಹತ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳವರೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಲವು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷದ ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದವು. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಸಖತ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿವೆ. ಗೇಮಿಂಗ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ iQOO 13ರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಐಫೋನ್ 17ವರೆಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ ಟಾಪ್ 5 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಐಕ್ಯೂ 13: ಗೇಮರ್ಸ್ ಚಾಯ್ಸ್: iQOO 13 ವಿವೋದ ಉಪ-ಬ್ರಾಂಡ್ನಿಂದ ಬಂದ ಒಂದು ಪವರ್-ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೇಮರ್ಗಳ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ಫೋನ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ: ಇದು ಗರಿಷ್ಠ 16GB RAM ಮತ್ತು 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಗೇಮಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಲು ವಿಶೇಷ Q2 ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಚಿಪ್ ಸಹ ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ: ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ (ಮುಖ್ಯ, ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್, ಟೆಲಿಫೋಟೋ) ಇದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳಿಗಾಗಿ 32MP ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ: ಇದು 6,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 120W ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆ: ಇದರ ಬೆಲೆ 54,999 ರೂ.ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
OnePlus 13s: ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪವರ್: ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಪವರ್ ಬಯಸುವ ಆದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನ ಬಯಸುವವರಿಗೆ OnePlus 13s ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ: ಈ ಫೋನ್ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇದು 12GB RAM ಮತ್ತು 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ: ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಫಿಗಳಿಗಾಗಿ 32MP ಸೆನ್ಸಾರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ: ಇದು ದಿನವಿಡೀ ಬ್ಯಾಕಪ್ಗಾಗಿ 5,850mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 80W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆ: ಈ ಫೋನಿನ ಬೆಲೆ 52,999 ರೂ.
ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S25: ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನ Galaxy S25ನೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಇದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಯವಾದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ: ಈ ಸಾಧನವು ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ 12GB RAM ಮತ್ತು 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ: ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 12MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ: ಇದು 4,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ವೈರ್ಡ್ ಮತ್ತು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಎರಡನ್ನೂ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆ: ಇದರ ಬೆಲೆ 74,999 ರೂ.
ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10: AI ಪವರ್ಹೌಸ್: ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ AI ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ನೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ: ಇದು Googleನ ಸ್ವಂತ ಕಸ್ಟಮ್ ಟೆನ್ಸರ್ G5 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು 12GB RAM ಹೊಂದಿದೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ: ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 48MP ಮುಖ್ಯ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಇದೆ. ಮುಂಭಾಗವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚರ್ಮದ ಟೋನ್ಗಳಿಗೆ ಹೊಂದುವಂತೆ 10.5MP ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ: ವೈರ್ಡ್ ಮತ್ತು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 4,970mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಇದೆ. ಬೆಲೆ: ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ಬೆಲೆ 79,999 ರೂ. ಇದೆ.
ಆಪಲ್ ಐಫೋನ್ 17: ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್: ಈ ವರ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 17 ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಲವಾರು ಗಮನಾರ್ಹ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ: ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ A19 ಚಿಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು 1TBವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಮೀಸಲಾದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ: ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 48MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ 18MP ಬದಲಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆದ 24MP ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. ಬೆಲೆ: ಐಫೋನ್ 17 ಬೆಲೆ 82,900 ರೂ.ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.