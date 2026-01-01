ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಸಿಗುವುದು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಲಾಭ! ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಬಂಗಾರ ಕೊಳ್ಳುವ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗವಿದು..

Best time to purchase gold: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು? ನೀವು ಯಾವಾಗ ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು? ಉತ್ತಮ ದರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಸಿಗಬಹುದೇ? ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳ ದಾಖಲೆಯ ಸರಣಿಯು 2026 ರಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಚಿನ್ನ ಪ್ರಿಯರು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈ ವರ್ಷವೂ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಈ ಲೋಹಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ಹತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಬೆಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ಶೇ 80 ರಷ್ಟು ಜನರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೇಡಿಕೆಯು ಅದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ತಜ್ಞರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ.
ಶೇ. 60 ರಷ್ಟು ತಜ್ಞರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಔನ್ಸ್ಗೆ $100 ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆಗಳಿಗಿಂತ ಶೇ. 40 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ $110 ದಾಟುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಟ್ಟದ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಲಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ಮೀಸಲುಗಳು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಕಾರಣ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿವೆ. ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಲರ್ನ ಅಪಮೌಲ್ಯವು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಗತ್ಯಗಳು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಚಾಲಕಶಕ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸೌರ ಫಲಕ ತಯಾರಿಕೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಲಯಗಳ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಮೋಹವು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪೂರೈಕೆಯ ಕೊರತೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 2026 ರಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದರೂ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಲು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿದಾಗ ಖರೀದಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಲೆ ಕುಸಿಯುವವರೆಗೆ ಕಾಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು. ಬೆಲೆ ಕನಿಷ್ಠ 7 ರಿಂದ 10 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕುಸಿದಾಗ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಲೋಹ ಎಂದು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎರಡರ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಬೇಡಿಕೆಯು ಅದರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪೂರೈಕೆ ಮಟ್ಟಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಬೇಡಿಕೆಯು ಘಾತೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಬೆಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೊರತೆಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಜಿಸಬೇಕು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿವೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಆತುರಪಡಬಾರದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ 2026 ಲಾಭದಾಯಕ ವರ್ಷವಾಗುತ್ತದೆ.