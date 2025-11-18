English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಬಳಸುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಾಂಬ್‌ನಂತೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳೋದು ಫಿಕ್ಸ್! ಎಚ್ಚರ..

ಬಳಸುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಾಂಬ್‌ನಂತೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳೋದು ಫಿಕ್ಸ್! ಎಚ್ಚರ..

Fridge Precautions: ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆಹಾರ ಹಾಳಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಳಸುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕತೆ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸದಿದ್ದರೆ ಬಾಂಬ್‌ನಂತೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುವುದು ಫಿಕ್ಸ್.‌ 
 
ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಿದರೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಗೊಂಡು ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತದೆ.     

ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೆಂಕಿಯ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತೆ.. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಏನಾದರೂ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬದಲಾಯಿಸಿ..     

ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವೆಂದರೆ Compressor. ಇದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾನಿಯಾದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಫೋಟದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಂಕೋಚಕವನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು..     

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಜ್ ಅನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಗೋಡೆಗೆ ಜೋಡಿಸಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಗೋಡೆಯ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಗಾಳಿಯು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸಂಕೋಚಕ ಅಥವಾ Compressor ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ.     

ಒಮ್ಮೆಲೇ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡರೆ ಹಾಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏರಿಳಿತ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ..     

