  ಇದೊಂದು ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನಿ ! ಫೈಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಕಿಡ್ನಿ ಕೂಡಾ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಚುರುಕು ಪಡೆದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು !

ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕೂಡಾ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ, ಬಿ ಮತ್ತು ಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಸತು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನಂತಹ ಖನಿಜಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.   
ಕಿಡ್ನಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತವೆ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಎದೆ ನೋವು, ಹಸಿವಾಗದೆ ಇರುವುದು, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆಯಾಸ, ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬಾರದೆ ಇರುವುದು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ.   

ಕೆಲವೊಂದು ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನು  ನಿರ್ವಿಷಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಕಿಡ್ನಿ ನಿರ್ವಿಷವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಿಗುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಓಮ ಕಾಳು : ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ  ಓಮ ಕಾಳು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಹಾನಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಮೇಲಿನ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಸೌತೆಕಾಯಿ: ನೀರಿನ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರವರ್ಧಕ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ  ಸೌತೆಕಾಯಿ ಕಿಡ್ನಿಯ ವಿಷವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಕೂಡಾ ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ: ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕೋಶಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಳಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.   

ಬೀಟ್ ರೂಟ್ : ಬೀಟ್ ರೂಟ್ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇದು  ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಇತರ ಖನಿಜಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳು: ಕಿತ್ತಳೆ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನಂತಹ ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ. ಇದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 

ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

