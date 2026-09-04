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ಬ್ಲಡ್‌ ಶುಗರ್‌ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಏರುಪೇರಾಗಲ್ಲ! ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಆದ್ರೂ ಈ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿ ಸಾಕು

Published: Sep 04, 2026, 10:52 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 10:52 PM IST

blood sugar control tips: ಈ ಹಣ್ಣು ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.ಈ ಹಣ್ಣು ಬಿಳಿ - ಗುಲಾಬಿ, ಗುಲಾಬಿ -ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ತಿರುಳುಗಳೊಂದಿಗೆ  ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

blood sugar control tips1/8

ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮದ್ದು

ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಅಥವಾ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಸುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.   

blood sugar control tips2/8

ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮದ್ದು

ಕಿತ್ತಳೆ  ಹಣ್ಣಿನಂತೆಯೇ ಕಂಡು ಬರುವ ಚಕೋತಾ ಹಣ್ಣು ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.ಈ ಹಣ್ಣು ಬಿಳಿ - ಗುಲಾಬಿ, ಗುಲಾಬಿ -ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ತಿರುಳುಗಳೊಂದಿಗೆ  ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.   

blood sugar control tips3/8

ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮದ್ದು

ಈ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ,ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಫೈಬರ್ ಅಡಗಿದೆ. ಕೆಂಪು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿರುವ ಚಕೊತಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಲೈಕೋಪೀನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶವಾಗಿದೆ.  

blood sugar control tips4/8

ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮದ್ದು

ಚಕೊತಾ ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಹಣ್ಣು. ಇದರಲ್ಲಿರುವ GI ಸುಮಾರು 25. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹಣ್ಣು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಏರಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.   

blood sugar control tips5/8

ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮದ್ದು

ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ ಊಟಕ್ಕೆ 15 ನಿಮಿಷ ಮೊದಲು ಚಕೊತಾ ಹಣ್ಣಿನ  ತಿರುಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ನಂತರವೂ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.     

blood sugar control tips6/8

ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮದ್ದು

ಇದು ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕೂಡಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿತ್ಯ ಚಕೊತಾ ಹಣ್ಣು ಸೇವಿಸಿದರೆ LDL ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು 15.5% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು  ಹೃದಯಾಘಾತ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಪಾಯವನ್ನು  ಕೂಡಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ

blood sugar control tips7/8

ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮದ್ದು

ಪ್ರತಿ ಊಟಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದರೆ ಅಥವಾ ಇದರ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೇವಿಸಿದರೆ  ತೂಕ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡಾ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

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ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮದ್ದು

ಸೂಚನೆ :ಈ ಮೇಲಿನ ಲೇಖನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ, ZEE NEWS ಅದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ   

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