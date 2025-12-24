English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನೇ ಮೀರಿಸಿದ ಬಿಳಿಲೋಹ..! ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಲಾಭ

ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನೇ ಮೀರಿಸಿದ ಬಿಳಿಲೋಹ..! ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಲಾಭ

best way to invest : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಿತ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಲೋಹವಾದ ಬೆಳ್ಳಿ, ಚಿನ್ನವನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
best way to invest : ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ರೇಕ್ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ.  

ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೌಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹1.40 ಲಕ್ಷದ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ₹1.34 ಲಕ್ಷವಾಗಿದ್ದ ಚಿನ್ನ, ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಜಿಗಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ₹1.47 ಲಕ್ಷದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ್ದ ಚಿನ್ನ, ಮತ್ತೆ ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.  

ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ. ಕೇವಲ 20 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ₹2 ಲಕ್ಷದಷ್ಟಿದ್ದ ಒಂದು ಕಿಲೋ ಬೆಳ್ಳಿ, ಈಗ ₹2.45 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ₹10,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆ ಕಂಡು, ಬೆಳ್ಳಿ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.  

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಬೆಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 4.04 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಚಿನ್ನ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.  

ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲೇ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಶೇ.9ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದವರು ಶೇ.140ರಷ್ಟು ಲಾಭ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.  

ಯುಎಸ್ ಫೆಡ್ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತದ ನಿರೀಕ್ಷೆ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹೂಡಿಕೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಇನ್ನೂ ಹೊಸ ಎತ್ತರ ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.  

