  • ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಇದರಲ್ಲೇ! ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಲಾಭ

ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಇದರಲ್ಲೇ! ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಲಾಭ

best way to invest : ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂಗಾರದ ದರ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಈ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
 
1 /6

best way to invest : ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಲೋಹದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವಾಗ, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿ ಲೋಹಗಳಿವೆ. ದುಬಾರಿ ಲೋಹಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಅಂಶಗಳ ನಡುವೆ (ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದವುಗಳು) ಸ್ಪಷ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ.  

2 /6

ರೋಡಿಯಂ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಲೋಹವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು ₹7,28,000 ರಿಂದ ₹7,60,000 (ಸುಮಾರು 28 ಗ್ರಾಂ) ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಇದು ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.  

3 /6

ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಡಿಯಮ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು ₹4,09,500. ಇದು ಭೂಮಿಯ ಹೊರಪದರದಲ್ಲಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಉಲ್ಕಾಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.  

4 /6

ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯದು ಎಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಚಿನ್ನ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ $3,000 ರಿಂದ $4,300 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ರೋಡಿಯಂ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಗಿಂತ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ.  

5 /6

ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದು ಪ್ಲಾಟಿನಂ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು $1,900. ಇದು ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ 30 ಪಟ್ಟು ಅಪರೂಪ. ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಬಹಳ ಶ್ರಮದಾಯಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಔನ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಅನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು, ಸುಮಾರು 10 ಟನ್ ಕಚ್ಚಾ ಅದಿರನ್ನು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿ 5 ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಸಂಸ್ಕರಿಸಬೇಕು.  

6 /6

ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಪಲ್ಲಾಡಿಯಮ್ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ $1,600 ರಿಂದ $1,700 ರವರೆಗೆ ಬೆಲೆಯಿದೆ. ಇದು ಪ್ಲಾಟಿನಂಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ.  

