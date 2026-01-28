English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಾ ಅನ್ನೋ ಮಾತಿಲ್ಲ..! ಟಾಪ್ 5 ತಾಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

Valentine Day special : ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಎರಡಕ್ಷರದ ಪದ, ಆದರೆ ಅದು ಇಬ್ಬರ ಜೀವನ. ಅನೇಕ ಜನರು ತಾವು ಇಷ್ಟಪಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಎಂದು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲು ನೀವು ಬಯಸುವಿರಾ? ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿಯಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ? ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ..
ಆಗ್ರಾ, ದೆಹಲಿ: ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಇದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ತಾಣ.

ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಹೂವುಗಳ ಕಣಿವೆ: ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಹೂವುಗಳ ಕಣಿವೆ ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳ. ಇಲ್ಲಿ, ನೀವು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸುಂದರವಾದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್, ಗುಲಾಬಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಗೆ ತೋಟಗಳಿಂದ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಹೂವುಗಳಿವೆ. ಈ ವಿವಿಧ ಹೂವುಗಳ ನಡುವೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ. 

ಊಟಿ: ಊಟಿ ಅದ್ಭುತ ತಾಣ... ಸರೋವರಗಳಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ವಿಹಾರ, ಕಣಿವೆಗಳ ಮೂಲಕ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳತಿ ಅಥವಾ ಗೆಳೆಯನೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಬಹುದು. ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿನ ಗಿರಿಧಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಸುಂದರವಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಊಟಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಹಿ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ.

ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ: ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ ಅದ್ಭುತ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಸರೋವರಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಲತೀರಗಳನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. ಸುಂದರವಾದ ದ್ವೀಪಗಳ ನಡುವೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು.

ಉದಯಪುರ: ಉದಯಪುರವು ರಾಜಮನೆತನದ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳ ನಗರಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಉದಯಪುರವು ಭಾರತದ ಅದ್ಭುತ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುಂದರವಾದ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ಸರೋವರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪಿಚೋಲಾ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ವಿಹಾರವು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ.

