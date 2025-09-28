Bhadra mahapurush rajyoga: ಈ 5 ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳು ಆರಂಭ.. ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ, ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿ ಮೆರೆಯುವ ಯೋಗ

Bhadra mahapurush rajyoga: ಭದ್ರ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜ ಯೋಗದಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ ಪಡೆಯಲಿರುವ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುದು?ಮುಂದೆ ಓದಿ...
Bhadra mahapurush rajyoga: ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಗ್ರಹ ಚಲನೆಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗಗಳು ಅನೇಕ ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಯೋಗಗಳು ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಇಂದು, ಭದ್ರ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ.
ಭದ್ರ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜ ಯೋಗದ ಜೊತೆಗೆ, ಶುಭ ಯೋಗ, ಪ್ರೀತಿ ಯೋಗ, ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ ಎಂಬ ಹಲವು ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಶುಭ ಯೋಗಗಳಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನವು ಇಂದಿನಿಂದ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅದೃಷ್ಟ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಭಾಗ್ಯ ದೇವತೆಯು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಇಂದಿನಿಂದ, ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಮಿಥುನ ಭದ್ರ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗವು ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ನೀವು ಹೊಸ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಿರಿ. ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಸಾಲಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭದ್ರ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭದ್ರ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗವಿದ್ದು ಅದೃಷ್ಟವಂತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಅಪರೂಪದ ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ.. ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)