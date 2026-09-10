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ಬುಧನಿಂದ ಭದ್ರ ಮಹಾಪುರುಷ ಯೋಗ: ಈ 7 ರಾಶಿಯವರ ಪಾಲಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ.. ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಜಯ, ಬಾಳು ಬಂಗಾರ!

Written ByChetana Devarmani
Published: Sep 10, 2026, 11:45 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 11:45 PM IST

Bhadra Mahapurusha Yoga Effects: ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ತನ್ನದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. 

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ಭದ್ರ ಮಹಾಪುರುಷ ಯೋಗ

ಪಂಚಮಹಾಪುರುಷ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಭದ್ರ ಮಹಾಪುರುಷ ಯೋಗವು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ವೃತ್ತಿ, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಶುಭಕರವೆಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26, 2026ರವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

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ವೃಷಭ ರಾಶಿ

ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತೋರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೈ ಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಬಹುದು.

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ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ

ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಬರಬಹುದು.

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ಮಿಥುನ ರಾಶಿ

ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು.

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ಮೀನ ರಾಶಿ

ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

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ಮಕರ ರಾಶಿ

ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಬಹುದು. ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯ ಕಲಿಯುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಬಹುದು.

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ಕಟಕ ರಾಶಿ

ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತೆ ವೇಗ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.

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ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ

ಬುಧನು ತನ್ನದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಲಾಭ ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.

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ಭದ್ರ ಮಹಾಪುರುಷ ಯೋಗ

ಸೂಚನೆ: ಇವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಾಶಿಫಲಗಳಾಗಿವೆ.  

TAGS:
Budh gochar 2026
ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗ
Budh Gochar in Kanya Rashi

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