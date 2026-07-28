/ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗ.. ಈ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಲಾಟರಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಮಾಯ.. ಹರಿದು ಬರಲಿದೆ ಧನ ಸಂಪತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯ

Badra rajayoga: ಗ್ರಹಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ ಅದರಂತೆ ಗ್ರಹಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ ಈ ವಾರ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಗಳ ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಭದ್ರ ರಾಜ ಯೋಗ.. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮುಂಬರುವ ವಾರವು ಬಹಳ ನಿರ್ಣಾಯಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದ ಜೊತೆಗೆ, ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಭದ್ರ ರಾಜ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ.. ಈ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಲ್ಲದೆ.. ಅವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.. ಈ ವಾರ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮ: ಆಗಸ್ಟ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜಾತಕಗಳು ಬದಲಾಗಲಿವೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಈ ಸಮಯವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಹಳ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ: ಈ ವಾರದ ಜಾತಕವು ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಲಾಭ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಈ ವಾರ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಭದ್ರ ರಾಜ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಹಳೆಯ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಮರುಪಡೆಯುವ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ :ಈ ವಾರ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇತರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಅಗಾಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ: ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಸುವರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವವರಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.