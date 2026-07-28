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ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗ.. ಈ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಲಾಟರಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಮಾಯ.. ಹರಿದು ಬರಲಿದೆ ಧನ ಸಂಪತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯ

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 28, 2026, 07:14 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 07:14 AM IST

Badra rajayoga: ಗ್ರಹಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ ಅದರಂತೆ ಗ್ರಹಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ ಈ ವಾರ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಗಳ ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
 

ಭದ್ರ ರಾಜ ಯೋಗ..1/6

ಭದ್ರ ರಾಜ ಯೋಗ..

ಭದ್ರ ರಾಜ ಯೋಗ.. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮುಂಬರುವ ವಾರವು ಬಹಳ ನಿರ್ಣಾಯಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದ ಜೊತೆಗೆ, ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಭದ್ರ ರಾಜ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ.. ಈ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಲ್ಲದೆ.. ಅವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.. ಈ ವಾರ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.    

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ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮ: ಆಗಸ್ಟ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜಾತಕಗಳು ಬದಲಾಗಲಿವೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಈ ಸಮಯವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಹಳ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.  

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ಕನ್ಯಾರಾಶಿ: ಈ ವಾರದ ಜಾತಕವು ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಲಾಭ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.  

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ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಈ ವಾರ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಭದ್ರ ರಾಜ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಹಳೆಯ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಮರುಪಡೆಯುವ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ.  

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ಮೀನ ರಾಶಿ :ಈ ವಾರ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇತರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಅಗಾಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.    

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ಧನು ರಾಶಿ:  ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಸುವರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವವರಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.    

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