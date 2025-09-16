English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ

ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಯೋಗವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಯೋಗವು ಮೂರು ರಾಶಿಯ ಜನರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...

Bhadra Rajyogaಪಂಚ ಮಹಾಪುರುಷ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗವು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಯೋಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬುಧನ ಸಂಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಯಾರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆಯೋ ಅಂತಹ ಜನರು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಮಾತಿನ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಜನ್ಮ ಜಾತಕದ ಯಾವುದೇ ಕೇಂದ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವು ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ (ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ) ಅಥವಾ ತನ್ನದೇಯಾದ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ (ಮಿಥುನ ಅಥವಾ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ) ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಭದ್ರ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬುಧವು ತನ್ನ ಉಚ್ಚ ರಾಶಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಈ ಯೋಗದ ರಚನೆಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂರು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21ರಂದು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗದ ರಚನೆಯು ಅನೇಕ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
 
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಭದ್ರ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ಬಹಳ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಮನ್ನಣೆಯೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂವಹನ ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ಈ ಯೋಗವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊಸ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಲು ಸಹ ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಯೋಗವು ನಿಮಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನ ತಂದಿದೆ.

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಶುಭ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ತುಂಬಾ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ. ಹಿರಿಯರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಧನು ರಾಶಿ: ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗವು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ನೀಡಬಹುದು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಸಮಯವು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಲಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಡ್ತಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯವು ನಿಮಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿಯೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು.

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

