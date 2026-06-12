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ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭದ್ರ ಯೋಗ, ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕುಬೇರ ಸಂಪತ್ತೇ ಕೈ ಸೇರುವ ಸುವರ್ಣ ಕಾಲ!

Written ByYashaswini V
Published: Jun 12, 2026, 08:30 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 08:30 AM IST

Bhadra yoga with Budhaditya Raja yoga: ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರ ಯೋಗದ ಜೊತೆಗೆ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವೂ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವರ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್.

Bhadra yoga with Budhaditya Raja yoga: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಬುಧನ ಅಧಿಪತ್ಯದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸೂರ್ಯ-ಬುಧ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಲಿದ್ದು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಡಬಲ್‌ ರಾಜಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 

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ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್‌ ರಾಜಯೋಗ

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 16 ರಂದು ಸೂರ್ಯ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗಲಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಬುಧನೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿ ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಡಬಲ್‌ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ಕೆಲವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

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ಮಿಥುನ ರಾಶಿ

ಸೂರ್ಯ ಗೋಚಾರದಿಂದ ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಉದ್ಯೋಗ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.   

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ಸಿಂಹ ರಾಶಿ

ಲಾಭದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಹುಕಾಲದ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗುವ ಸುವರ್ಣ ಕಾಲ ಇದಾಗಿರಲಿದೆ. ಹೊಸ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ, ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. 

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ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ

ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣವಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಲು ಇದು ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ. 

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ತುಲಾ ರಾಶಿ

ಡಬಲ್‌ ರಾಜಯೋಗವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ. ನೀವು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬಲದಿಂದ ನೀವು ಕೈ ಹಾಕುವ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಅಪಾರ ಧನ-ಸಂಪತ್ತಿನ ಹರಿವಿನಿಂದ ಕುಬೇರ ಸಂಪತ್ತೇ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.  

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ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ

ಒಮ್ಮೆಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗದಂತಹ ಡಬಲ್‌ ರಾಜಯೋಗಗಳು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಮನ್ನಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಬಲವಾದ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

TAGS:
Rajayoga
Bhadra Rajayoga
Budhaditya Rajayoga
SURYA GOCHAR
Budh Gochar
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