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ಅಪರೂಪದ ಭದ್ರರಾಜಯೋಗ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಲಾಟರಿ!.. ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ, ಅದೃಷ್ಟ-ಯೋಗ ಶುರು!

Written ByRamya R Gowda
Published: Sep 02, 2026, 03:37 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 03:37 PM IST

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ಬುಧ ಸಂಕ್ರಮಣ: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ಬುಧನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಇತರ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
 

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ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ಬುಧ ಸಂಚಾರ: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಬುಧನನ್ನು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ, ವಾಗ್ಮಿತೆ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಅಧಿಪತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗ್ರಹಗಳು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ಬುಧವು ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಶಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಬುಧ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಶುಭ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು  

ಐದು ಮಹಾಪುರುಷರ ರಾಜಯೋಗ2/6

ಐದು ಮಹಾಪುರುಷರ ರಾಜಯೋಗ

ಅಲ್ಲದೆ, ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ ನೀಡಿದ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ.. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗವೂ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.. ಈ ಯೋಗವನ್ನು ಪಂಚ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬುಧನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಈ ರಾಜಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ..    

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ 3/6

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ 

ಈ ಸಂಚಾರದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಈ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಆಳ್ವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯು ಅಗಾಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.  

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ : 4/6

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ :

ಬುಧನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ವಾಗ್ಮಿತೆಯೂ ಅಗಾಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಸಹ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಗಾಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ  

ಕನ್ಯಾರಾಶಿ : 5/6

ಕನ್ಯಾರಾಶಿ :

 ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಬುಧನ ಪ್ರಭಾವವು ವಿಶೇಷ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಬಹಳ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಅವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.    

ಧನು ರಾಶಿ 6/6

ಧನು ರಾಶಿ

ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಧನು ರಾಶಿಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುವುದಲ್ಲದೆ, ದೊಡ್ಡ ಲಾಭಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಮಯೋಚಿತ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಫಲ ನೀಡಲಿವೆ.  

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